Greenwell puede convertirse en el primer hijo de Flightline que haga su estreno en el mundo

Suscríbete a nuestros canales

En septiembre de 2025, durante los 12 días de sesión en la subasta de productos más prestigiosa e influyente del mundo, un verdadero punto de encuentro para criadores, compradores y consignatarios de todos los rincones del planeta. Cómo son las Keeneland September Yearling Sale.

La flota de Flightline hace su estreno en la temporada

Los primeros hijos de Flightline que entraron en el ring ventas 2024 (yearlings) y 2025 (dosañeros), comienzan a realizar su estreno. Este fin de semana se tiene previsto que Greenwell (Cambodia) lo haga el viernes en el hipódromo de Churchill Downs. Este producto valorado por 500 mil dólares fue adquirido por Greenwell Thoroughbreds, LLC. Y lo hace bajo el entrenamiento de Mark Casse con la monta de José Luis Ortiz.

Greenwell, está inscrito en la quinta carrera del viernes en una carrera especial de $120,000 en distancia de 1.000 metros en pista de arena y enfrenta a nueve rivales, entre ellos: Never Sleep (City of Light) y Balloteer (Early Voting), que son sus principales enemigos. El primero adquirido por 450 mil dólares y el segundo por 475 mil en la misma subasta para dosañeros en Ocala de Marzo en 2025.

La madre de Greenwell, Cambodia, es una ganadora de Grado 2 y produjo $859,000 producto de cuatro victorias en carreras de grado.

Para la jornada del sábado se espera que de bute Demian, que sería el segundo hijo de Flightline en hacer su estreno mundialmente.