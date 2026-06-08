Mira la hazaña que consigue el legendario jinete Yutaka Take en Tokio

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Este domingo se disputó el Yasuda Kinen (G1), en el hipódromo de Tokyo Racecouerse, Japón, en la cual Sixpence (JPN) se alzó con la victoria en una emocionante carrera para sumar su primera victoria de grado 1, el hijo de 5 años de Kizuna (JPN) además se clasificó para la FanDuel Breeders' Cup Mile (G1) de 2 millones de dólares a través de la Challenge Series.

Breeders’ Cup: Sixpence (JPN) con el legendario Yutaka Take

Yutaka Take, fue el piloto de último momento de Sixpence (JPN) para el Yasuda Kinen (G1). La victoria fue histórica para el legendario jinete quien a los 57 años se convirtió en el jockey de mayor edad en ganar una carrera de Grado 1 en un hipódromo de la Asociación de Carreras de Japón. Tras la carrera, Take comentó que lo habían llamado con poca antelación para montar al caballo, pero que estaba contento de haber cumplido con su cometido.

Con su victoria, batió el récord del jinete de mayor edad en ganar una carrera de Grado 1 de la JRA. Supera así al jinete Norihiro Yokoyama, quien ganó el Derby Japonés de 2024 a los 56 años y 3 meses.

Yutaka Take es ahora tanto el jinete más joven en ganar una carrera JRA G1 (19 años, 236 días en Super Creek en el Kikuka Sho de 1988) como el más veterano (57 años, 84 días en Sixpence en el Yasuda Kinen de 2026).

Yutake Take busca este nuevo récord

El récord de edad para un jinete en la Breeders' Cup estaría en juego si Take conserva la monta y el entrenador Hiroyasu Tanaka y el propietario Carrot Farm deciden enviar a Sixpence a Keeneland. El miembro del Salón de la Fama, Bill Shoemaker, ostenta el récord con 56 años desde 1987, cuando ganó la Breeders' Cup Classic (G1) a bordo de Ferdinand.

La victoria de Sixpence puso el broche de oro a un emocionante fin de semana de carreras que presentó o confirmó a varios de los principales contendientes en el camino hacia el Campeonato Mundial Breeders' Cup.