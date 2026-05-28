De 6-6: El increíble promedio de los precios de los hijos de Flightline subastados en 2026

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El semental debutante Flightline se ha convertido en la sensación del mercado de purasangres en Estados Unidos al liderar las primeras dos jornadas de subastas de potros de dos años en edad de correr. Sus primeros productos, que podrían debutar en las pistas a finales de este año, se estrenaron registrando los precios más costosos de las jornadas.

Durante las subastas de Fasig-Tipton de la semana pasada, Flightline volvió a ser el gran protagonista: los dos potros de dos años más caros de ambas sesiones son hijos suyos. Estos ejemplares fueron adquiridos por el agente venezolano Pedro Lanz para el stud KAS Stable.

Rendimiento de los sementales en las subastas

Según un análisis de Bloodhorse.com, Flightline lidera la estadística con una efectividad perfecta de seis potros vendidos de seis ofrecidos. La cifra total ascendió a $13,975,000, impulsada principalmente por un potro subastado en Ocala por $10.5 millones de dólares (nacido de la matrona Lucrezia, una hija de Into Mischief.

Incluso si se excluye este ejemplar récord, el promedio de los otros cinco hijos de Flightline se mantiene en $695,000 por cada uno. Este valor se ubica muy por encima de los $544,286 que promedian los siete productos vendidos de Gun Runner, semental que ocupa la segunda posición.