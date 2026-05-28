Hipismo

De 6-6: El increíble promedio de los precios de los hijos de Flightline subastados en 2026

El nuevo semental se estrenó con los potros más costosos de las dos jornadas de subastas realizadas

Por

Saúl García
Jueves, 28 de mayo de 2026 a las 02:58 pm
De 6-6: El increíble promedio de los precios de los hijos de Flightline subastados en 2026
Archivo
Suscríbete a nuestros canales

El semental debutante Flightline se ha convertido en la sensación del mercado de purasangres en Estados Unidos al liderar las primeras dos jornadas de subastas de potros de dos años en edad de correr. Sus primeros productos, que podrían debutar en las pistas a finales de este año, se estrenaron registrando los precios más costosos de las jornadas.

NOTAS RELACIONADAS

Durante las subastas de Fasig-Tipton de la semana pasada, Flightline volvió a ser el gran protagonista: los dos potros de dos años más caros de ambas sesiones son hijos suyos. Estos ejemplares fueron adquiridos por el agente venezolano Pedro Lanz para el stud KAS Stable.

Rendimiento de los sementales en las subastas

Según un análisis de Bloodhorse.com, Flightline lidera la estadística con una efectividad perfecta de seis potros vendidos de seis ofrecidos. La cifra total ascendió a $13,975,000, impulsada principalmente por un potro subastado en Ocala por $10.5 millones de dólares (nacido de la matrona Lucrezia, una hija de Into Mischief.

Incluso si se excluye este ejemplar récord, el promedio de los otros cinco hijos de Flightline se mantiene en $695,000 por cada uno. Este valor se ubica muy por encima de los $544,286 que promedian los siete productos vendidos de Gun Runner, semental que ocupa la segunda posición.

Semental Ofrecidos Vendidos Monto Total Promedio Individual
Flightline 6 6 $13,975,000 $2,329,167
Gun Runner 7 7 $3,810,000 $544,286
Curlin 9 8 $3,800,000 $475,000
Nyquist 19 13 $6,080,000 $467,692
Not This Time 8 6 $2,500,000 $416,667

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?