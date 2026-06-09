Nooni de Bob Baffert lista para ganar el Desert Stormer Stakes después de casi dos años sin competir

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves inicia la última semana hípica en el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, correspondiente al Hollywood Meet, que finaliza este domingo 14 de los corrientes. Este jueves el óvalo de Arcadia, confeccionó nueve carreras que incluyó: Desert Stormer Stakes y el Affirmed Stakes.

Santa Anita Park: Nooni regresa lista para la foto

Nooni regresa tras una larga ausencia para la cuadra de Bob Baffert en el Desert Stormer Stakes para potrancas y yeguas en distancia de 1,200 metros este jueves en Santa Anita Park, tras haber estado inactiva desde diciembre de 2024, la ganadora de carreras de grado Nooni regresa a esta carrera de $100,000 con la monta de Juan Hernández.

Nooni, una potranca de 4 años hija de Win Win Win, ganó en 2024 el Sorrento Stakes (G3), sobre 1,200 metros en Del Mar, y fue segunda en el Oak Leaf Stakes (G2), de 1 1/16 millas en Santa Anita. Tras el Oak Leaf, Nooni marcó el ritmo en la Breeders' Cup Juvenile Fillies durante la primera media milla y terminó sexta. Propiedad de Zedan Racing, ha entrenado ocho veces para su regreso. Hace dos semanas, recorrió cinco furlongs desde la gatera en unos impresionantes 59.0 segundos. Luego, cinco furlongs en 1:00.2.

Magnificat regresa a la pista bajo la dirección del entrenador Richard Mandella tras su victoria en una carrera de hándicap de segundo nivel sobre seis furlongs en césped el 15 de mayo. Hija de Omaha Beach llega tras un quinto puesto en el Las Flores Stakes (G3). La potranca criada por Spendthrift Farm será montada por Antonio Fresu.

El Desert Stormer Stakes, lo completan Antifona, Revera y Syntax. Es la segunda carrera de la cartelera e inicia a las 4:30 p.m. hora venezolana.