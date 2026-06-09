Con batacazo incluido: Yoqueta aprendiz venezolana dicta cátedra con doblete en Fairmount Park

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El óvalo de Fairmount Park, ubicado en el estado de Illinois, levantó el telón de una nueva jornada hípica con una atractiva cartelera de siete competencias. La reunión matutina sirvió de escenario para el brillo de la jocketa aprendiz venezolana Johanis Aranguren, quien acaparó los reflectores al conquistar de forma consecutiva las dos primeras carreras de la programación.

Un dividendo astronómico para abrir la tarde

El programa oficial de este martes inició con la disputa de un Maiden Special Weight dotado con una bolsa de 18.000 dólares, reservado para yeguas de tres y más años en un trayecto de 1.200 metros sobre la pista de arena. En este compromiso, Aranguren brindó una conducción impecable a bordo de Dancewithmefiona, una pupila del entrenador Steve Fridley.

La corredora completó la distancia con un registro oficial de 1:14.05. Su sorpresivo triunfo provocó un auténtico impacto en las taquillas de apuestas, donde devolvió dividendos de 38.40 dólares a ganador, 8.40 al place y 5.00 dólares al show.

Consagración del doblete en la arena de Illinois

La racha ganadora de la fusta criolla se extendió de inmediato a la segunda competencia de la reunión. En un evento de Claiming con premio de 10.000 dólares para ejemplares de tres y más años en tiro de 1.200 metros en arena, la atleta unió esfuerzos con el purasangre Verrazano First, un caballo bajo el cuidado del preparador Pat Clay.

El ejemplar detuvo los relojes en un tiempo definitivo de 1:12.92. Esta victoria reportó dividendos de 5.20 dólares a ganador, 3.20 al place y 2.40 dólares al show de la carrera. Con este resultado, la conductora eleva su efectividad a tres fotos en sus últimas cinco montas, con la oportunidad de extender sus estadísticas gracias a dos compromisos adicionales programados para la quinta y séptima competencias de la jornada.