Jockey venezolano con doblete este miércoles toma la punta del meeting en Estados Unidos

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La tarde de este miércoles se dio una nueva jornada de carreras en el hipódromo de Finge Lakes a las afueras de Nueva York y que responde a la New York Racing Association (Nyra), donde se cumplió con una programación de ocho competencias, y en la cual, el jockey profesional venezolano Keiber Coa, sobresalió con par de triunfos de siete montas que realizó en la jornada.

Estados Unidos: Jockey venezolano con doblete este miércoles se mantiene líder del meeting

La primera victoria de Coa de este miércoles llegó en la cuarta prueba, donde se disputó un Allowance de $27.300 para ejemplares de tres y más años en distancia de 1.200 metros en arena, en la cual ganó con Squire Creek, con un tiempo oficial de 1:11.43 en el recorrido y generó pagos de $4.70 a ganador, $3.14 el place y $2.28 el show de la carrera.

Luego, en la octava y última carrera de la tarde de este miércoles en Finger Lakes, se disputó un Maiden Claiming de $17.000 para yeguas de tres y más años en distancia de 1.200 metros en arena, donde la victoria la alcanzó Observer, entrenada por John Grabowski para los colores de TSP Enterprises.

La cual dejó un tiempo oficial de 1:14.17, mientras que generó un pago en los dividendos de $4.02 a ganador, $2.84 el place y $2.10 el show de la carrera. Con estos dos triunfos, el jinete venezolano aparte de ser uno de los más destacados de la fecha, tomó la punta del meeting con 16 triunfos. Finger Lakes vuelve a reactivarse el lunes 15 con otra semana de acción de carreras que van a durar hasta el mes de noviembre.