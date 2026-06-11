Atención: Revelamos el dato que todos hablan y es el más sonado para uno de los clásicos del 5y6 dominical

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El hipódromo La Rinconada abre sus puertas este domingo 14 de junio para celebrar la reunión número 25 de la temporada. La afición hípica y la familia caraqueña se darán cita en una jornada cargada de adrenalina, gracias a una atractiva cartelera de 13 competencias que incluye el LXXII Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII) y el LXXVII Clásico José Antonio Páez (GI).

La Rinconada: Dato más sonado 5y6 Ejemplar Datos hípicos

La octava del programa, primera válida para el juego del 5y6 Nacional, albergará el LXXII Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII). La prueba reunirá a ejemplares nacionales de cuatro y más años, quienes medirán fuerzas en un exigente trayecto de 1.800 metros.

Uno de los ejemplares inscritos para este compromiso es el castaño Astuto. El pupilo de Humberto Correia contará con la conducción del jinete argentino Juan Pablo Paoloni y defenderá las sedas del Stud Los Audaces, al mismo tiempo es el primer favorito por la revista Gaceta Hípica.

En su más reciente actuación, disputada el pasado 24 de mayo, el corredor finalizó en la sexta posición a 23 cuerpos del importado ganador, Ekati King (USA).

Ajuste previo: Clásico Ejército Nacional Bolivariano 5y6 La Rinconada

El flamante ganador del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) 2025 estuvo el día miércoles 10 de junio en la arena caraqueña y galopó dos vueltas, en pelo publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Todo parece indicar que este pupilo de Correia, es el dato que más suena para la primera válida, por lo que prometerá ser la base sólida para sellar el cuadro.

Así es que, para este tiro de 1.800 metros, el nacido y criado en el Haras La Primavera se convierte en el eje central de todas las combinaciones para este domingo.

¡Séllelo con fe y póngale corazón, porque este dato tendrá con qué ganar!