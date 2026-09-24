Emisael Jaramillo por su segundo G1 en el Santa Anita Sprint Championship (G2)

Se acerca el mes de octubre, lo que significa que falta menos para una nueva edición de la Breeders’ Cup, la cual se realizará los últimos dos días del mes en el hipódromo de Keeneland, y este fin de semana, se disputarán hasta seis pruebas que dan cupos directos, cuatro de ellas, en el óvalo de Santa Anita Park.

Estados Unidos: Emisael Jaramillo por su segundo G1 con Listenupshance en el Santa Anita s (GII)

Una de las pruebas que dan un cupo directo para la Copa de los Criadores que se realizará a finales de octubre se va a correr en la programación del domingo en el óvalo de Santa Anita Park, donde se cumplirá con una agenda de nueve carreras, y es la edición 2026 del Santa Anita Sprint Championship Stakes (GII) en distancia de 1.200 metros, reservada para ejemplares de tres y más años y que da un puesto para la Breeders' Cup Sprint (G1).

En dicha selectiva de grado que forma parte del programa de "Win and you're all in" han sido inscritas un total de cinco yeguas a competir la prueba, donde el jinete venezolano Emisael Jaramillo, vuelve al lomo de Listenupshance, del entrenador Doug O´Neill, con la cual vienen de ganar el Bing Crosby Stakes (G1) el pasado 25 de julio en Del Mar.

Como posibles rivales tienen a Bob Baffert y ganador de la edición 2025, Imagination, la cual repite la monta de Juan Hernández. Es ganador de 4 en 18 salidas.