Clásico del Caribe: El Beato se queda con el clásico Antonio Fernández Castrillón

El domingo pasado, el Hipódromo Camarero de Puerto Rico celebró el Clásico "Antonio Fernández Castrillón", una carrera de 1.800 metros. Este evento principal de la cartelera tuvo como ganador a El Beato, quien consiguió una victoria contundente frente a ocho competidores.

Ruta al Caribe: El Beato se lleva la primera prueba clasificatoria

Este domingo, el Hipódromo Camarero de Puerto Rico fue escenario del esperado Clásico "Antonio Fernández Castrillón", una prueba de 1.800 metros que atrajo la atención de aficionados y expertos del turf. Este evento principal de la jornada destacó por la actuación sobresaliente de El Beato, un ejemplar que dominó la carrera con claridad y superó sin dificultad a sus rivales desde la partida.

La importancia de esta competencia radica en su papel como primera etapa clasificatoria para el Clásico del Caribe, una prestigiosa carrera internacional que se desarrollará en este mismo circuito el primer domingo de diciembre. La victoria de El Beato, no solo reafirma su calidad, sino que también representa una oportunidad para Puerto Rico de brillar en el ámbito regional del deporte ecuestre.

El Beato salta como la primera carta para la isla, con la monta del jinete Jorge Vélez para el entrenador Jason Lisboa para los colores de Los Changos. De manera que el hijo de Side Road suma sus primeros nueve puntos.

Esta competencia representa la primera etapa de clasificación para que Puerto Rico participe en el Clásico del Caribe, que se realizará en el Hipódromo Camarero, en diciembre. Clasifican dos potros, pero, al ser en Puerto Rico la Serie Hípica, podrían clasificar hasta cuatro potros.

El Beato consigue 9 puntos: Fracasado (4), El Sapito (1) y Don Octavio (1). La próxima carrera clasificatoria para el Clásico del Caribe, es el 27 de octubre.