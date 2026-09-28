Sancionan a entrenador por este motivo en La Rinconada

La reunión número 38 del Hipódromo La Rinconada tuvo como punto culminante la disputa del Clásico Hípica Nacional. La madura Princesa Fina cruzó el disco en ganancia tras una conducción precisa del látigo Iván Pimentel Jr., bajo el entrenamiento de Humberto Correia Jr. La purasangre lució impecable sobre la pista y ratificó su jerarquía en los eventos de grado.

El INH publica la hoja de resoluciones tras cada reunión

Tras la conclusión del cartel hípico, el Instituto Nacional de Hipódromos hizo pública la tradicional hoja de resoluciones emanada por el cuerpo de comisarios a través de sus canales digitales oficiales.

El documento detalla cada uno de los eventos ocurridos en las pruebas del programa. Asimismo, la publicación recopila los reportes de los jinetes ante los jueces sobre tropezones, malas partidas, inconvenientes en el recorrido o pérdida del fusta. Este informe permite a la afición conocer con exactitud las decisiones arbitrales e imprevistos en cada carrera.

La Rinconada: Informe de la Junta Nacional de Comisarios

En la duodécima carrera, con hora de inicio a las 6:00 p. m., la Junta Nacional de Comisarios estableció lo siguiente:

SANCIÓN POR IMPLEMENTO: Esta Junta de Comisarios DECIDE SANCIONAR al entrenador JOSE SÁNCHEZ con MULTA por presentar al ejemplar SRTA EMILIANA N° 06 con el implemento BOZAL BLANCO, el cual no estaba señalado en la tarjeta de inscripción del mismo; todo de conformidad con lo establecido en el artículo Nº 61,literal C y el 117 del Reglamento Nacional de Carreras.