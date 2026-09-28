Conozca la gesta memorable de Jaime Lugo Jr. en La Rinconada

La reunión 38 del óvalo de Coche marcó un hito en la trayectoria de Jaime Lugo Jr., al conseguir la cifra de cuatro victorias en una misma tarde en el Hipódromo La Rinconada, convirtiendose en el jinete más destacado de la jornada.

Cuatro triunfos dorados en la jornada dominical

Su recorrido victorioso inició en la segunda competencia con la ejemplar Gagaldot, en yunta con el entrenador Henry Trujillo. Posteriormente, el látigo visitó el recinto de ganadores junto al preparador Riccardo D’Angelo tras vencer con Piemontesa y Mister Will. Para sellar una tarde memorable, Lugo Jr. se adjudicó la prueba de cierre con Zaraceño, bajo el entrenamiento de Mauro Viera.

Una temporada de crecimiento abismal

El rendimiento de Jaime Lugo Jr. refleja un salto de calidad abismal frente a sus registros del ciclo pasado. En la campaña anterior, el fusta acumuló apenas 7 victorias, 8 segundos y 16 terceros lugares en 86 actuaciones. Dichas cifras dejaron un 8 % de efectividad de victorias, un 36 % de figuración entre los tres primeros puestos y un modesto 10 % con ejemplares favoritos.

La presente temporada muestra números sumamente superiores. Hasta la fecha, el jinete acumula 30 triunfos, 25 segundos y 20 terceros puestos en 187 montas asignadas. Su efectividad de victorias ascendió al 16 %, mientras que la figuración en el marcador top 3 alcanzó el 40 %. Asimismo, su efectividad con ejemplares favoritos registró un contundente 52 %, producto de 12 victorias en 23 compromisos, cifras que lo consolidan entre los profesionales más efectivos del hipismo venezolano.