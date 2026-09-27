Así quedaron los resultados de las carreras de La Rinconada 27-09-2026

Una nueva cartelera se llevó a cabo este domingo 27 de septiembre de 2026 que vino hacer la celebración de la reunión número 38 de la presente temporada.
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La jornada oficial, que constó de una atractiva cartelera de 14 competencias, y cuyos resultados acapararon la atención de toda la afición gracias a una programación de alto nivel donde destacaron una prueba selectiva dentro del 5y6 nacional: XLV Clásico "Hípica Nacional" (GI) cuya ganadora fue la criolla Princesa Fina con la yunta Iván Pimentel Jr. y Humberto Correia Jr.
Ganadores: Carreras Destacadas R38 La Rinconada Datos hípicos
La jornada de este domingo tuvo un claro pilar entre los profesionales del sillín: Jaime Lugo Jr. El cotizado jinete impuso su ley en La Rinconada con un póker de victorias. Sus primeros dos triunfos llegaron en las pruebas no válidas a través de Galgadot y Piemontesa. Ya en el cuadro del 5y6, Lugo Jr. visitó el recinto de ganadores con Mister Will en la segunda válida y selló su brillante faena con Zaraceño en la prueba de cierre.
Asimismo, en el renglón de los entrenadores, Riccardo D'Angelo consolidó su ventaja en la cima de la estadística al concretar un valioso póker de victorias durante la reunión que le permite arribar a 48. El destacado preparador visitó el recinto de ganadores en el ciclo no válido por intermedio de los importados No Time To Wait y Aless Queen, triunfo al cual sumó el éxito de Piemontesa. Finalmente, su cuadra selló la faena de cuatro fotos dentro del 5y6 nacional gracias a la gran demostración de Mister Will.
Monto Sellado: 5y6 Reunión 38 La Rinconada
Asimismo, el juego del 5y6 recolectó el monto sellado de Bs. 927.173.513,00, de los cuales Bs. 129.804.291,82 se repartirán entre los ganadores con 5 ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 500.673.697,02.
A continuación mostramos los resultados completos de la reunión dominical en el óvalo caraqueño:
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|No Time To Wait (2)
|54
|Luis Funez Jr.
|132,37
|2
|Toda Una Rubia (3)
|54.5
|J. Aray
|-
|3
|Mitología (7)
|53
|R. Capriles
|-
|4
|Hi Barbie (USA) (6)
|54
|J. D. Calicho
|-
|5
|Catira Peshosha (8)
|53
|K. Briceño
|-
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 132,37. Placés: 110,00 y 110,00. Exacta: 162,84. Trifecta: 225,69. Superfecta: 984,95.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Uncle Tavo (USA) (6)
|56
|Iván Pimentel Jr.
|168,89
|2
|Mantekado (USA) (4)
|56
|J. Aray
|-
|3
|Eduin (USA) (3)
|56
|F. Quevedo
|-
|4
|Tornado del Valle (USA) (1)
|56
|J. Lugo
|-
|5
|My Champion Mate (USA) (5)
|56
|J. A. Rivero
|-
Entrenador: Henry Trujillo. Ganador: 168,89. Placés: 357,93 y 721,59. Ret: 2
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Aless Queen (USA) (4)
|56
|Jaime Lugo
|110,00
|2
|Alana (3)
|56
|W. Véliz
|-
|3
|Super Explosiva (6)
|52
|O. Medina
|-
|4
|Honey Time (2)
|54.5
|J. Alvarado
|-
|5
|CraighNa Dun (5)
|51
|F. Márquez
|-
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 110,00. Placés: 110,00 y 110,00. Exacta: 161,73. Trifecta: 721,89. Superfecta: 2.495,28.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Galgadot (2)
|56
|Jaime Lugo Jr.
|170,35
|2
|Make Sense Of It (8)
|57
|J. Lugo
|-
|3
|Giulia (3)
|54
|Fel. Velásquez
|-
|4
|The Queen Roca (1)
|54
|A. Finol
|-
|5
|Aguamarina (6)
|54
|F. Urdaneta
|-
Entrenador: Jaime Lugo Jr. Ganador: 170,35. Placés: 110,00 y 110,00. Exacta: 287,01. Trifecta: 3.227,23. Superfecta: 5.868,75.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Piemontesa (1)
|55.5
|Jaime Lugo Jr.
|131,69
|2
|Linda Estefanía (4)
|52
|S. Yánez
|-
|3
|Dra. Bea (5)
|52
|O. Medina
|-
|4
|Reina Amada (8)
|54
|O. Rivas
|-
|5
|Mi Goajira Adorada (7)
|51
|B. Zapata
|-
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 131,69. Placés: 110,00 y 134,85. Exacta: 294,01. Trifecta: 568,57. Superfecta: 1.616,26. Pool de 4: 563,53 Ret: 3.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.4
Trofeo 53 Aniv. De La Promulgación de La Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Ken Gio King (5)
|50
|Jesús David Magallanes
|363,49
|2
|King Diego (8)
|53
|J. Lugo Jr.
|-
|3
|Gran Hacedion (1)
|53.5
|W. Véliz
|-
|4
|Aclamado (2)
|53
|G. J. Cordero
|-
|5
|Golden Bros (9)
|52.5
|A. Ybarra
|-
Entrenador: Deibis Guevara. Ganador: 363,49. Places: 162,92 y 282,24. Exacta: 3.496,07. Trifecta: 9.939,01. Superfecta: 59.007,75. Ret: 6.
SÉPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Maromero (USA) (8)
|59
|Franklin González Jr.
|118,03
|2
|Inochi (ARG) (7)
|56
|Yam. González
|-
|3
|Al Pacino (6)
|53
|K. Zonett
|-
|4
|Giant's Triumph (USA) (4)
|58
|R. Capriles
|-
|5
|Tibu (Pan) (3)
|56
|L. Funez Jr.
|-
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 118,03. Places: 110,00 y 152,68. Exacta: 285,14. Trifecta: 4.643,78. Superfecta: 19.049,75.
OCTAVA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Flor De Caña (6)
|53
|F. Quevedo
|311,34
|2
|Fairytale (4) Subida
|53
|R. Capriles
|-
|3
|All About You (USA) (1) Subida
|54
|J. D. Calicho
|-
|4
|Zephina (USA) (3) Bajada
|56.5
|J. Aray
|-
|5
|Gypsy Queen (2)
|50
|J. G. Contreras
|-
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 311,34. Places: 143,81 y 471,10. Exacta: 5.201,34. Trifecta: 12.965,58. Superfecta: 34.066,58.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO: 130.4
XLV Clásico "Hípica Nacional" (GI)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Princesa Fina (2)
|55.5
|Iván Pimentel Jr.
|354,44
|2
|Quality Princess (8)
|55.5
|J. C. Rodríguez
|-
|3
|Steady (CHI) (6)
|56
|F. Quevedo
|-
|4
|Hayes Bay (USA) (USA)
|56
|J. Lugo
|-
|5
|Brawuaisa (3)
|55.5
|A. Ybarra
|-
Entrenador: Humberto Correia Jr. Ganador: 354,44. Places: 294,10 y 756,33. Exacta: 3.911,96. Trifecta: 74.896,92. Superfecta: 63.822,91. Pool de 4: 6.267,51.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Mister Will (7)
|54
|Jaime Lugo Jr.
|207,13
|2
|Alkalino (4)
|54
|K. Aray
|-
|3
|White Commander (USA) (3)
|56
|S. Yánez
|-
|4
|Macho Abarrio (USA) (6)
|58.5
|J. C. Rodríguez
|-
|5
|Magneto (5)
|53
|I. Pimentel Jr.
|-
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 207,13. Placés: 130,84 y 281,98. Exacta: 694,53. Trifecta: 2.738,46. Superfecta: 3.933,03. Triple Apuesta: 1.494,60. Doble Perfecta: Sin Aciertos.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Ten Classic (6)
|54
|José Alejandro Rivero
|340,78
|2
|De Gala (3)
|54.5
|Jer. Alvarado
|-
|3
|Andrella Royale (7)
|53
|R. Capriles
|-
|4
|Larastone (8)
|54.5
|J. Lugo Jr.
|-
|5
|Madagascar (5)
|53
|R. Solano
|-
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 340,78. Placés: 191,68 y 246,82. Exacta: 2.572,72. Trifecta: 9.704,39. Superfecta: 5.362,05.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Linda Ilusión (3)
|56
|Jaime Lugo
|152,08
|2
|Luna Llena (8)
|56
|Y. Diaz
|-
|3
|Spring Training (3)
|54
|R. Capriles
|-
|4
|Elorza Princess (2)
|54
|W. Véliz
|-
|5
|La Dama (7)
|54
|J. Lugo Jr.
|-
Entrenador: Rafael Alemán Jr. Ganador: 152,08. Placés: 124,09 y 153,62. Exacta: 393,44. Trifecta: 414,86. Superfecta: 986,25. Ret: 1
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Super Luissiano (8)
|56
|Winder Véliz
|188,53
|2
|Xtal (7)
|54
|J. A. Rivero
|-
|3
|Río Manso (2)
|54
|B. Zapata
|-
|4
|Top One (9)
|54
|F. Urdaneta
|-
|5
|Money Storm (6)
|54
|F. González Jr.
|-
Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 188,53. Placés: 122,22 y 137,49. Exacta: 747,71. Trifecta: 16.964,24. Superfecta: 35.562,17.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Zaraceño (7)
|55
|Jaime Lugo Jr.
|321,92
|2
|Chon Brady (6)
|55
|R. Capriles
|-
|3
|Río Unare (1)
|53.5
|F. Urdaneta
|-
|4
|El Pillín (5)
|50
|B. Zapata
|-
|5
|Gabo White (4)
|51.5
|J. D. Calicho
|-
Entrenador: Mauro Viera. Ganador: 321,92. Placés: 201,25 y 127,42. Exacta: 698,80. Trifecta: 9.003,79. Superfecta: 10.568,32. Triple Apuesta: 1.009,93. Súper Pool de 4: 6.557,77. Doble Perfecta: 3.158,18. 5y6 (41101) boletos con 5 que pagan Bs. 3.158,18 para c/u. (7141) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 70.117,37 c/u. Loto Hípico: 13.150,06.