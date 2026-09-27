Orgullo familiar en La Rinconada: Samuel Marín celebra la primera victoria de Jesús Magallanes

El deporte de los reyes exige un nivel supremo de disciplina, constancia y temple mental. En el exigente mundo de la fusta, el camino hacia la victoria suele tornarse accidentado y complejo, un escenario donde solo la perseverancia y el deseo de superación permiten superar la adversidad hasta alcanzar el éxito deseado.

Esa premisa cobró vida este domingo durante la celebración de la reunión número 38 en el Hipódromo La Rinconada, escenario donde el joven prospecto Jesús Magallanes vivió el momento más importante de su naciente trayectoria.

Una victoria con sabor a hazaña sobre la arena de Coche

Luego de cumplir 40 compromisos de monta sin conocer las mieles del triunfo en el óvalo caraqueño, la recompensa llegó para el aprendiz en el marco de la sexta competencia de la tarde. Sobre un recorrido de 1.100 metros, Magallanes guio de forma impecable al ejemplar Ken Gio King, pistero bajo el entrenamiento de Deivis Guevara que reapareció a la acción de forma victoriosa tras una prolongada inactividad de 672 días.

La conducción de extremo a extremo no solo le permitió al maduro ejemplar regresar a la cima, sino que consagró el trabajo de un aprendiz que jamás bajó los brazos en busca de su primera foto profesional.

El mensaje de un referente de la fusta para la nueva generación

La hazaña de Magallanes caló con fuerza en el gremio hípico y resonó con especial emoción en el seno de su núcleo familiar, una dinastía de fustas con historia sobre la pista de Coche. Samuel Marín, destacado jockey con una valiosa cosecha de más de 600 victorias a lo largo de su carrera dentro y fuera del país, utilizó su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter) para enviar unas palabras llenas de afecto, reconocimiento y motivación para su primo.

En su publicación, el experimentado fusta exaltó la entrega del aprendiz y recordó la importancia de mantener la fe durante los momentos de sequía en la profesión: