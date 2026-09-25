Histórico: La primera vez que Samuel Marín logra hacer esto en Belmont Park

La tarde de este jueves el hipódromo de Belmont Park, comenzó su segunda semana de acción con una programación de ocho carreras, donde el joven jinete venezolano Samuel Marín logró demostrar su talento y sobresalir con dos victorias y ser parte, junto a Manuel Franco, José Lezcano y Kendrick Carmouche, quienes también lograron dos fotografías cada uno.

Estados Unidos: La primera vez que Samuel Marín logra hacer esto en Belmont Park

La tercera carrera de la jornada celebrada este jueves 24 de septiembre se corrió por un Allowance Optional Claiming de $108,000 en distancia de 1.600 metros en pista de arena, en la cual el caballo castrado Kinetic sorprendió en la taquilla con la monta del jockey trujillano, Samuel Marín.

Kinetic, presentado por Ilkay Kantarmaci, tomó la punta desde la partida. En el tope de la recta final se pegó al riel, pese a la presión de Dilger (IRE) pudo mantener la punta y sacar ventaja en los 100 metros finales sobre Secured Landing, que atropelló para ocupar esa posición. Kinetic, arrojó en la taquilla un pago de $93.16 a ganador, $50.04 a placé y $13.56 por show. El tiempo de la carrera fue de 1:35.82 para la clásica milla.

Luego en la séptima carrera de la tarde, se disputó un Starter Allowance de $65.000 para ejemplares de tres y más años, en distancia de 1.400 metros en grama, donde Marín consiguió alcanzar su primer doblete en Belmont Park con el ejemplar Counter Move, pensionado de George Weaver con un tiempo de 1:19.89 y dividendos altos de $23.30 a ganador, $12.00 el place y $7.02 el show.