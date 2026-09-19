Un hecho histórico tuvo lugar en el remozado hipódromo de Belmont Park, en la ciudad de Nueva York. Ocurrió en apenas su segundo día de actividad tras la remodelación de más de mil millones de dólares del coloso neoyorquino, un recinto que cuenta con cuatro pistas y se posiciona como el único en su especie en Estados Unidos.

Estreno en victorioso en Belmont Park

La quinta carrera de este sábado 19 de septiembre de 2026 en el moderno Belmont Park correspondió a un Maiden Special Weight, prueba con una bolsa de 100.000 dólares a repartir para ejemplares de 2 años en distancia de 1.300 metros sobre pista de grama.

Desde la partida, el ejemplar Titan Ready se adueñó de la punta bajo la persecución de Songbird Prince, mientras Ideation accionaba en la tercera colocación. Al girar la última curva, Titan Ready sostuvo el ritmo y sacó más de tres cuerpos de ventaja para adjudicarse el triunfo de punta a punta. Con esta victoria, el fusta Samuel Marín logró su primer éxito en el prestigioso circuito de la New York Racing Association (NYRA), en yunta con el entrenador Brad Cox. Por su parte, River of Deceit arribó en el segundo lugar bajo la conducción del venezolano Júnior Alvarado.

Tiempos y parciales de la prueba

Los parciales de la competencia se registraron de la siguiente manera: