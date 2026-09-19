¡Ya está! Ángel Alciro Castillo gana en Parx Racing y paga más de $140 a Ganador

El jockey venezolano Ángel Alciro Castillo, quien cumple campaña habitualmente en el hipódromo de Parx Racing en Pensilvania, gana este viernes 18 de septiembre con un dividendo astronómico de 72-1 a ganador sobre el ejemplar Battle Anthem.

El campeón zuliano revienta todos los pronósticos al cruzar la meta en primer lugar con el pensionado de Trevor Gallimore —penúltimo candidato en las apuestas—, en una carrera de reclamo por $20.000 disputada en recorrido de 1.200 metros (6 furlongs) sobre pista de arena.

Ángel Castillo se luce en Parx Racing

Con actuación habitual en el óvalo de Bensalem, Castillo deaó boquiabiertos a los aficionados tras el sonoro triunfo logrado sobre el castrado hijo de Munnings en Glorious Chant. El ejemplar corrió según lo previsto en el cuarto de milla inicial para luego cargar contra los punteros en una emocionante recta final.

Aunque Battle Anthem sufrió un contratiempo al ingresar al tiro derecho, la experiencia de Castillo se puso de manifiesto para hacerlo responder: en una reacción increíble por segunda línea, pasó a ganar en los 75 metros finales con un cuerpo de ventaja y tiempo de 1:11.93 para la distancia.

El vencedor defiende los colores del Positive Connection Stable y logró su tercera victoria del año en 21 salidas. El ejemplar nació en Kentucky y fue criado por el Teneri Farms Inc.

Los dividendos finales cerraron de la siguiente manera: Battle Anthem paga $144.60 a Ganador, $49.60 a Placé y $12.20 a Show. Por su parte, Possum, escolta del vencedor, retorna $7.80 y $4.00, mientras que el tercer lugar corresponde a Summonyourcourage con $2.80.

Para redondear una extraordinaria tarde, Castillo también se impone con Tariba Dream en la décima carrera de la jornada, para ser otra gran sorpresa en las apuestas que pagó $35.00 a Ganador.