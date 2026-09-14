Ocho carreras stakes dan brillo al cartel del Pennsylvania Derby Day este sábado en Parx Racing

Ocho carreras tipo stakes, tres de ellas de grado encabezadas por el Pennsylvania Derby (G1) y el Cotillion Stakes (G1), ambas con una bolsa de un millón de dólares en premios a repartir, dan brillo a la cartelera del sábado 19 de septiembre con un total de 15 carreras en el hipódromo de Parx Racing, ubicado en Bensalem, Pensilvania.

Parx Racing: The Puma y Further Edo encabezan el Pennsylvania Derby (G1)

El Pennsylvania Derby (G1) encabeza la acción del sábado, en el hipódromo de Parx Racing, con ocho pruebas stakes en total, con una bolsa de $1,000,000 en distancia de 1,800 metros en pista de arena con la participación de 11 potros de tres años.

Esta prueba tiene la participación estelar de The Puma y Further Edo, que tuvieron una participación en la ruta al Kentucky Derby 152. También está presente Iron Honor, segundo en el Preakness y tercero en el Haskell, y Talk to Me Jimmy, un potro que va en ascenso.

Parx Racing: Always a Runner encabeza el Cotillion Stakes (G1)

La prueba coestelar de la jornada es el Cotillion Stakes (G1), también de $1,000,000, en distancia de 1.700 metros, prueba que atrajo a ocho hembras juveniles de tres años. Entre ellas, Always a Runner.

Always a Runner encabeza el grupo que busca recuperarse de dos segundos consecutivos detrás de Counting Stars, luego que la venciera de manera invicta en el Kentucky Oaks (G1) de este año. La hija de Gun Runner, tendrá de nuevo como rivales a Zany, Iron Orchard y My Miss Mo, potras que van en ascenso y han demostrado calidad en cada uno de sus compromisos.

Jornada selectiva

La jornada selectiva en Parx Racing, inicia a partir de la séptima hasta la decimocuarta carrera, en este orden:

Philly Special Stakes de $150,000.

Stable Recovery Stakes de $150,000.

Liberty Bell Stakes de $150,000.

Greenwood Cup Stakes de $150,000.

Parx Dirt Mile Stakes de $150.000.

Gallant Bob Stakes (G2) de $400.000.

Cotillion Stakes (G1) de $1,000,000.

Pennsylvania Derby (G1) de $1,000,000.

La cartelera del sábado inicia a las 10:35 a.m. hora venezolana. Mientras que las selectivas a la 1:27 p.m. Las coestelares a la 4:58 p.m. y 5:48 pm, Cotillion y el Derby, respectivamente.