Entrenador zuliano consigue su segundo título en este hipódromo en Estados Unidos

El joven entrenador venezolano Jorge Delgado se ha consolidado con cifras sobresalientes en su carrera con 468 victorias en Estados Unidos, que lo posicionan como el noveno entrenador nativo con más triunfos en competencias de carreras en territorio norteamericano. Este domingo, Jorge Delgado logró su segundo título de por vida en estas tierras y en el mismo óvalo.

Jorge Delgado, campeón en Monmouth Park

Este importante triunfo para Jorge Delgado reafirma el crecimiento y la consolidación en el competitivo mundo de las carreras en Estados Unidos, marcando un hito significativo en su trayectoria profesional. Fueron 49 días de carreras en la temporada 81 del mitín de Monmouth Park.

Con solo 92 presentados, consigue titularse con 25 lauros con un 27% de efectividad en victorias, el más elevado de todos los entrenadores. Con un total de 42 victorias en la temporada, Jorge Delgado ha destacado con buenos corredores selectivos.

Vale destacar que Juan Carlos Ávila finaliza con 21 triunfos en la tercera casilla. Un gran año para otro de los grandes entrenadores criollos que han consolidado su carrera en tierras norteñas.