¡Que arrase! Jinete venezolano se lleva medio programa de carreras

Este domingo, en el hipódromo de Gulfstream Park, en el cierre de la segunda semana del Sunshine Meet, se disputaron nueve competencias sin pruebas selectivas, en las cuales la estrella venezolana Leonel Reyes Ramos no afectó la caída del sábado para regresar y conseguir cinco victorias consecutivas en el hipódromo de Hallandale Beach, Florida.

Gulfstream Park: Leonel Reyes Ramos consigue cinco triunfos

Sin dar tregua, el jinete venezolano Leonel Reyes Ramos consigue sumar cinco victorias en la jornada dominical de un total de nueve carreras. Sus triunfos comenzaron desde la segunda carrera hasta la sexta de la cartelera de manera consecutiva.

Reyes, de 40 años, lleva a la victoria a; Wine Candy ($3.40) en segunda, Awesome Noah ($5.80) en la tercera, Lady Chance ($4.20) en la cuarta, Ciborio ($6) en la quinta y Oxar ($3.40) en la sexta. Su racha terminó cuando quedó tercero a bordo de Paris Surprise en la Carrera 7.

Vale acotar que tres de estas fueron en yunta con el también venezolano José Francisco D’Angelo; Awesome Noah, Ciborio y Oxar.

Reyes también ganó cinco carreras, incluyendo cuatro consecutivas, el 11 de julio en Gulfstream. El récord de la pista es de siete victorias consecutivas, establecido por Irad Ortiz Jr. el 3 de febrero de 2023.