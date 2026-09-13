Esto arrojó el 5 y 6 nacional en el hipódromo Internacional La Rinconada para este domingo 13-9-2026

Una celebración total fue la reunión número 36 del año. El Hipódromo Internacional La Rinconada de este domingo 13 de septiembre de 2026, ubicado en el óvalo de Coche, presentó una atractiva cartelera de 14 competencias, que incluyó dos citas de grado y una copa que fueron el punto cumbre de la tarde: el XXIII Clásico “Gelinotte” (Grado II), el XXIII del Clásico “Millard Ziadie” (Grado II), y la Condicional Especial “Copa Belleza Venezolana” además del atractivo popular 5 y 6, en la arena caraqueña desde la novena carrera.

Meridiano: Monto sellado y totales a repartir en el 5 y 6 La Rinconada.

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs. 900.437.020,00 de los cuales Bs. 126.061.182,80 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 486.235.990,80.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5 y 6 nacional

En la primera válida del 5 y 6 de noviembre del programa, la victoria fue para Brother Will (número 2), con un dividendo de Bs. 380,30 a ganador y la monta de Samuel Yáñez en yunta con Rafael Romero R., en tiempo para 1.300 metros de 82.

En la décima carrera, que fue la segunda válida para el 5 y 6, el triunfo fue para Zucchero (número 2) el ganador contó con la monta de Yonkleiver Díaz; fue ensillado por Fernando Parilli Jr, y corrió en tiempo de 73.3 para 1.200 metros.

La tercera válida para el 5 y 6, undécima carrera en turno, la ganó Ekati King (USA) (número 7) con el jinete Johan Aranguren, quien recibió las instrucciones de Gabriel Márquez, para ganar en crono de 97 para 1.600 metros.

En la cuarta válida del 5 y 6, duodécima carrera, el triunfo fue para Chosen Factor (USA) (número 6) con la monta de Jonathan Aray en yunta con Gabriel Márquez, que agenció crono de 71.3 para 1.200 metros.

En la decimotercera carrera, que fue la quinta válida del 5 y 6, Black Stone (número 5) se alzó con la victoria con la monta de Jaime Lugo Jr, en yunta con Ricardo D’Angelo.

En la última carrera de la jornada, La Rinconada, decimocuarta en turno, que jugó como la sexta válida para el 5y6, se la llevó Sr. Gato Pardo (número 1) con la monta de Franklin González Jr., para el entrenador Fernando Parilli Jr.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 24.358, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 5.175,35. Mientras que los ganadores con seis aciertos fueron 1.769 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs. 274.869,72.