Black Stone con una atropellada bestial sorprende en el XXIII Clásico “Millard Ziadie” (GII) en La Rinconada

El XXIII Clásico “Millard Ziadie” (GII), disputado este domingo 13 de septiembre, fue una victoria para el juvenil Black Stone, que sorprende al favorito en la taquilla Pontevecchio. Esta prueba correspondió a la reunión 36 en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 14 carreras, que incluyó además las pruebas selectivas de grado: la edición XXIII Clásico “Gelinotte” (GII) y la primera Condicional Especial Copa “Belleza Venezolana”.

La Rinconada: Sin rivales, Black Stone se llevó esta prueba Grado II

La tercera prueba selectiva de la tarde dominical, Black Stone se llevó los honores en carrera exclusiva para una nueva edición del XXIII Clásico “Millard Ziadie” (GII), para ejemplares nacionales e importados de tres años, en distancia de 1.400 metros, con una bolsa adicional de $162,500, en la cual se batieron en duelo nueve juveniles de talla internacional.

Con una buena partida, Jaime Lugo Jr, salió muy tranquilo del gate, muy controlado por su jinete oficial, para atropellar en los metros finales por una quinta línea y sorprender a Pontevecchio, que pasó a dominar el evento en los 200 finales. Sin embargo, el hijo de Tato Zeta, tuvo mayor fuelle y se lleva la edición XXIII Clásico “Millard Ziadie” (GII), en recorrido de 1.400 metros.

Este linajudo corredor pudo controlar a sus rivales en los metros decisivos luego que la velocidad de la carrera dejara splits de 2, 46,4 y 71.3 en los primeros metros iniciales, para dejar crono final de 84.4 y, sin rivales, se les vino hasta la raya, para colocar en la meta no menos con un largo.

Black Stone, es un macho de tres años, hijo de Tato Zeta en Extra Innings por Giant's Causeway, que consigue su tercer triunfo en su sexta presentación para los colores del stud “Moneyrun”, representado por su Ricardo D’Angelo, que significa la sexta victoria selectiva de la temporada.