Fatima Blush (USA) sin rivales mantiene su invicto en el Clásico “Gelinotte” (Grado II)

Este domingo se llevó a cabo otra edición del histórico clásico en homenaje a la campeona Gelinotte, a la que se le rinde homenaje por vigésima tercera vez en el hipódromo Internacional La Rinconada, a nuestra cuarta Triple Coronada en Venezuela. En 1980, nombrada fue Potra y Caballo del Año bajo la preparación de Millard Ziadie y que contó en los estribos con la leyenda Juan Vicente Tovar.

La Rinconada: Fatima Blush (USA) al galope se lleva la primera carrera de grado

La octava carrera de la jornada fue reservada para la primera selectiva de la tarde, el XXIII del Clásico “Gelinotte” (Grado II), disputado en recorrido de 1,400 metros y que tuvo una bolsa adicional de $162,500 en premios a repartir.

Con una participación de ocho potras, la ganadora Fatima Blush (USA) no tuvo rivales en los metros finales, luego que en los primeros 800 metros presentó fuerte oposición ante Farolera (USA). Sin embargo, en la recta final saca la clase de su padre Gun Runner para tomar el triunfo de manera solvente en los metros finales de carreras con la monta de Jaime Lugo para Ricardo D’Angelo.

Fatima Blush (USA), potra de tres años que representa al stud “Perseverancia” y que es hija de Gun Runner en White Light por Tapit, aprovechó el estado de la pista y su velocidad inicial para ganar de punta a punta este evento, con splits de 24; 46,3 y 71.4 con un tiempo final de 85.3 para 1,400 metros, siempre en la delantera y dejando un margen no menor de dos largos sobre sus rivales.

Con este triunfo, Fatima Blush (USA) mantiene su invicto en tres presentaciones en nuestro país. Para Jaime Lugo y Ricardo D'Angelo, esta victoria representó el quinto triunfo en pruebas selectivas en la temporada, para cada uno.