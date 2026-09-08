Clásicos Gellinotte y Millard Ziadie (GII) son la gema de la reunión 36

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El segundo domingo del mes de septiembre viene acompañado de la celebración de la reunión número 36 de la temporada anual del turf nacional, con una programación de 14 carreras a partir de la 1:00 de la tarde y que viene con la disputa de los clásicos en honor a una de las yuntas de entrenador y purasangre más recordados del turf nacional, la campeona Gelinotte y su entrenador, “El Musiu” Millard Ziadie, cada uno con sus respectivos clásicos de grado II

La Rinconada: Clásicos Gellinotte (GII) y Millard Ziadie (GII) son la gema de la reunión 36

Luego de la realización exitosa de la edición 2026 de la Gala Hípica de Caracas el pasado domingo, ahora toca la oportunidad de continuar con la temporada anual y concentrarse en la reunión número 36 del año, y una programación de 14 competencias más donde sobresalen la edición XXIII de los clásicos Gelinotte (GII) y Millard (GII) como las pruebas más importantes de la jornada.

La selectiva en honor a “La Caballa” como le llegó a decir su propio entrenador, se disputará en la octava prueba de la tarde dominical y ha sido reservada para yeguas nacionales e importadas de tres años, en distancia de 1.400 metros y han sido inscritas ocho hembras a competir por un premio adicional especial de $162.500 a repartir a las primeras cinco que finalicen la prueba.

Luego, en la 13 carrera de la tarde dominical y quinta de las válidas del 5y6 Nacional, se celebrará la edición del Clásico Millard Ziadie (GII) para potros nacionales e importados de tres años en recorrido de 1.400 metros donde han sido convocados nueve potros a competir por un premio de $162.500 a repartir entre los primeros cinco a finalizar la carrera.