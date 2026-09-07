Así quedaron los resultados del domingo en La Rinconada 6-9-2026

La temporada anual del turf nacional cumplió este domingo con la celebración de la jornada de la reunión número 35 del año, que celebró la Gala Hipica de Caracas dentro de una programación de 14 carreras, donde se disputaron tres pruebas de grado 1 de alcance internacional como lo son el Clásico Internacional Propietarios La Rinconada en 2.000 metros , El Clásico Internacional "Cruz del Ávila" para yeguas en 1.900 metros y la Copa Invitacional del Caribe en la tradicional milla (1600 metros).
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La Rinconada: Más destacados, y ganadores de la reunión 35
El entrenador Riccardo D'Angelo fue el más destacado de la jornada al conseguir tres victorias, mientras que el jinete aprendiz José Daniel Calicho vivió su primera tarde soñada, al ganar tres carreras con sus montas en el principal óvalo del país. D'Angelo sobresalió por medio de los ejemplares Pittaluga (USA), en la tercera del programa, Tuscan Gold en el Clásico Internacional Propietarios La Rinconada (G1) y en la sexta valida con All About You.
Mientras que el aprendiz de jinete José Daniel Calicho se lució al ganar con Magnun en la segunda competencia de la tarde junto al entrenador Fernando Parilli Araujo, luego en la segunda válida con la yegua Solana del entrenador Carlos Luis Uzcategui y cerró en la prueba de los acumulados con la importada Al About You del entrenado Riccardo D'Angelo.
Los cuadros con seis se pusieron a valer desde la primera valida gracias a los más de 850 millones de bolivares recaudados en el monto selllado y terminó pagando un total de 143 cuadros ganadores, quienes se se llevan más de 3 millones de bolívares (O $3.000 al cambio oficial del BCV) .
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81,2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|My Blue Sky (8)
|50
|Luis Funez Jr.
|259,28
|2
|Sr León (6)
|54
|R. Solano
|-
|3
|Rey del Castillo (4) (Sub)
|52
|O. Medina
|-
|4
|Golden Bros (1) (SUb)
|52,5
|A. Ybarra
|-
|5
|Gran Hacedión (Baj)
|53,5
|K. Perfecto
|-
Entrenador:Deivis Guevara. Ganador: 259,28. Places: 158,66 y 123,49. Exacta: 559,09. Trifecta: 2.158,24. Superfecta: 5.765.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Magnun (3)
|53
|José Daniel Calicho
|211,39
|2
|Papá Stefano (8)
|57
|A. Ybarra
|-
|3
|Bonell Bonell (5)
|53,5
|R. Capriles
|-
|4
|Soy Sabanero (7)
|53
|R. Rondón
|-
|5
|Isocorico (1)
|55
|A. Finol
|-
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador:211,39. Places: 110.00 y 110.00. Exacta: 390,03. Trifecta: 564,13. Superfecta: 3.734,59.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:87,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Pittaluga (USA) (6)
|53
|Luis Funez Jr.
|298,11
|2
|Queen Lety (8)
|54,5
|F. González Jr.
|-
|3
|Orolinda (5)
|53
|J. Lugo Jr.
|-
|4
|Gran Feronia (2)
|53
|W. Veliz
|-
|5
|Mía Sophía (4)
|50
|J.D Calicho
|-
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 298,11 Places:187,25 y 239,91. Exacta: 952,71. Trifecta: 3.161,94. Superfecta: 9.142,48.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:86,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Golden Swap (USA) (6)
|59
|Iván Pimentel Jr.
|110,00
|2
|Juan Andrés (9)
|53
|R. Capriles
|-
|3
|Huracán Luis (7)
|50
|J.D. Calicho
|-
|4
|Neigh Sayer (2)
|58
|F. Puello
|-
|5
|Qualitar (4)
|53,5
|F. González Jr.
|-
Entrenador: Salvador Giordano. Ganador:110,00 Places:110,00 y 110,00. Exacta: 389,35. Trifecta: 1.927,01. Superfecta: 5.358,73.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Andreina D (USA) (5)
|57
|Francisco Quevedo
|110.00
|2
|Anastasia Queen (8)
|53
|W. Veliz
|-
|3
|Aguamarina (6)
|53,5
|F. Urdaneta
|-
|4
|Truly You (USA) (10)
|56
|J. Lugo Jr.
|-
|5
|Victory Rose (4)
|56
|Y. Díaz
|-
Entrenador:Oscar Manuel González. Ganador:110.00. Places:110.00 y 110.00. Exacta:624,38. Trifecta: 4.054,22. Superfecta: 10.571,67.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO:114,2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Gun Bolt (USA) (2)
|58
|Johan Aranguren
|232,48
|2
|Don Rubén (5)
|55
|F. Quevedo
|-
|3
|Triunfante (7)
|54
|R. Capriles
|-
|4
|Make Sense of it (USA) (3)
|54
|J.D.Calicho
|-
|5
|El Cardenal (6)
|53,5
|E. betancourt
|-
Entrenador:Gabriel Marquez. Ganador: 232,48. Places: 188,69 y 123,75. Exacta: 1.032,76. Trifecta: 578,34. Superfecta: 833,27. Pool de 4: 1.063,95.
SÉPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:73,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Rey Enigma (4)
|56
|Franklin González Jr.
|183,74
|2
|El Gran Rulos (3)
|56
|A. Finol
|-
|3
|El Gran Solinero (6)
|56
|J. Alvarado
|-
|4
|Prince of Success (7)
|54
|W. Veliz
|-
|5
|Ademán (1)
|54
|Y. Díaz
|-
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador:183,74 Places: 110,00 y 146,80. Exacta: 582,05. Trifecta: 5.308,06. Superfecta: 9.507,55.
OCTAVA CARRERA - DISTANCIA 2,000 MTS - TPO:125
XXVIII CLÁSICO INTERNACIONAL PROPIETARIOS LA RINCONADA (GI)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Tuscan Gold (USA) (5) (Invalidado)
|58
|Jaime Lugo
|-
|2
|Lured Away (USA) (1)
|58
|j. Aray
|143,04
|3
|Gran Yaco (USA) (2)
|58
|I. Pimentel Jr.
|-
|4
|Canaima (USA) (6)
|56
|Y. Díaz
|-
|5
|Tale of May (USA) (4)
|56
|J. Lugo Jr.
|-
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador:143,04 Places: Exacta:172,40. Trifecta: 723,98. Superfecta:
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:81
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Lino el Adivino
|53
|Yonkleiver Díaz
|802,92
|2
|King Fray (6)
|53,5
|F. Urdaneta
|-
|3
|Inochi (ARG) (4)
|56
|Yam. González
|-
|4
|More Than Galileo (USA) (8)
|59
|J. Aranguren
|-
|5
|Gran Warrior (12)
|53
|W. Veliz.
|-
Entrenador:Jorge Salvador. Ganador: 802,92. Places:351,11 y 595,46. Exacta: 9.877,64. Trifecta: 125.683,49. Superfecta: Sin aciertos. Pool de 4: 6.515,22.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:72,3
Trofeo homenaje "Alejandro Ceballos"
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Solana (4)
|50
|José Daniel Calicho
|3.121,92
|2
|Gran Gala (USA) (1)
|56
|J Lugo.
|-
|3
|Zephina (USA) (7)
|56
|F. Quevedo
|-
|4
|Inspectora (8)
|50
|L. Funez Jr.
|-
|5
|Fairytale (3)
|53
|R. Capriles
|-
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 3.121,92 Places: 672,86 y 124,52. Exacta: 13.187,91. Trifecta: 6.197,74. Superfecta: 32.207,18. Triple Apuesta: 31.548,91. Doble Perfecta: Sin aciertos.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.900 MTS - TPO:120
XXI CLÁSICO INTERNACIONAL "CRUZ DEL ÁVILA" GI
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Marakovits (1)
|55,5
|Félix Velázquez
|235,64
|2
|Hayes Bay (USA) (2)
|56
|I. PImentel Jr.
|-
|3
|Tizn't Anymore (USA) (8)
|56
|H. Medina
|-
|4
|Brawaisa (4)
|55,5
|A. Ybarra
|-
|5
|Quality Princess (8)
|55,5
|J.C Rodríguez
|-
Entrenador:Jorge Salvador. Ganador:235,64. Places: 169,24 y 254,24. Exacta: 1.232,89. Trifecta: 12.725,55. Superfecta: 95.332,22
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:72.
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|El Abusador (4)
|53
|Arnaldo Chirinos
|184,94
|2
|Mister Will (2)
|53
|J.Lugo Jr.
|-
|3
|Alkalino (7)
|53,5
|K. Aray
|-
|4
|Jofiel (1)
|53
|W. Veliz
|-
|5
|Charrasqueado (8)
|54
|F. González Jr.
|-
Entrenador:Fernando Parilli Jr.. Ganador:184,94. Places: 127,76 y 158,06. Exacta: 869,24. Trifecta: 1.802,57. Superfecta: 3.888,65.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO:98
XXI COPA INVITACIONAL DEL CARIBE GI
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Astuto (2)
|55,5
|Iván Pimentel Jr.
|532,81
|2
|Forrest Gump (6)
|55,5
|H. Medina
|-
|3
|Princesa Fina (5)
|53,5
|R. Capriles
|-
|4
|Señor Soñador (1)
|55,5
|J. Lugo
|-
|5
|Colossus (3)
|55,5
|J.A Rivero
|-
Entrenador:Humberto Correia. Ganador:532,81 Places: 245,19 y 150,98. Exacta: 1.007,58. Trifecta: 2.532,05. Superfecta: 4.269,84.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79,3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|All About You (USA) (3)
|54
|José Daniel Calicho
|272,76
|2
|Larastone (9)
|50,5
|J.G.Contreras
|-
|3
|Gran Amelia (2)
|51
|L. Funez Jr.
|-
|4
|Catira Zeta (12)
|53
|Fel. Velásquez
|-
|5
|Queen Endira (7)
|53
|J. Aranguren
|-
Entrenador:Riccardo D'Angelo. Ganador: 272,76 Places: 125,89 y 362,81. Exacta: 1.277,53. Trifecta: 5.741,96. Superfecta: 12.950,16.Triple Apuesta: 2.475,34. Súper Pool de 4: 11.608,52. Doble Perfecta: 6.853,79. 5y6 Nacional *5* (3585) Bs. 33.364,72. 5y6 Nacional *6* (143). Bs. 3.226.316,91. Loto Hípico: 48.951,06.