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La tarde de este domingo se cumple una jornada de 14 carreras en el hipódromo La Rinconada, en el marco de la reunión número 35 de la temporada anual, con la celebración de la Gala Hípica de Caracas con la disputa de tres clásicos de grado 1, entre ellos, el Clásico Internacional “Cruz del Ávila” GI, para yeguas nacionales o importadas de tres y más años en 1.900 metros.

La Rinconada: Marakovits les marcó el camino en el Clásico Internacional “Cruz del Ávila” (GI)

La yegua criolla Marakovits alcanzó la tarde de este domingo, su cuarta victoria de manera consecutiva en una selectiva y la primera en un clásico de grado 1 al ganar la edición XXI del Clásico Internacional “Cruz del Ávila (G1) en la distancia de los 1.900 metros con la monta del jinete profesional Félix Velázquez y el entrenamiento de Jorge Salvador.

Los parciales de la carrera fueron de 25,3 en los primeros 400 metros, mientras que la primera media milla en 48,4 y los 1.200 metros fueron cruzados en 73,1 y pasar la milla de la prueba en 99,2 y finalizar con el tiempo antes mencionado, para alcanza su quinta victoria en seis presentaciones y la cuarta de manera consecutiva.

La hija de Jorge Zeta en Lady Ashton, nacida en el Haras La Primavera confirma su momento y pelea el trofeo a la mejor yegua madura de la temporada. El dividendo a pagar por su victoria fue de Bs.235,64 a ganador y de Bs.254, 24 el place. En el segundo lugar llegó la importada Hayes Bay (USA), Tizn't Anymore (USA) fue tercera y Brawaisa terminó,mientras que Quality Princess cerró la pizarra.