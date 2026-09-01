Marakovits y Like a Star retan a la invicta Dance to Remember en el Clásico "Cruz del Ávila" (GI)

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La Gala Hípica de Caracas sumará un nuevo capítulo este domingo durante la reunión 35 de la temporada en el Hipódromo La Rinconada. El cartel de 14 competencias incluye tres eventos de jerarquía internacional (GI). Dos de estos grandes clásicos formarán parte del juego del 5y6 Nacional, el cual iniciará formalmente en la novena carrera de la tarde.

A la altura de la undécima competencia —tercera válida del pool, pautada para las 5:40 de la tarde— se disputará la edición 21 del Clásico Internacional Cruz del Ávila (GI). La emblemática prueba institucional se correrá en su trayecto tradicional de 1.900 metros para yeguas de tres o más años, con un premio adicional especial de 195.000 dólares a repartir.

La Rinconada: Marakovits y Like a Star retan a la invicta Dance to Remember

Nueve selectas hembras saltarán a la pista, con tres nombres que acaparan el favoritismo por sus destacadas campañas en el óvalo de Coche. La gran atracción es la cuatroañera Dance To Remember, una zaina estadounidense que marcha invicta en cuatro presentaciones. La pensionada de Riccardo D’Angelo defenderá las sedas del Stud Perseverancia bajo la conducción del experimentado Jaime Lugo. Este compromiso representa su mayor reto profesional, ya que competirá por primera vez por encima de la milla tras registrar todas sus victorias en recorridos de hasta 1.500 metros.

Rivales de alto calibre

Entre las principales aspirantes a destronar a la favorita destaca Marakovits. La también cuatroañera llega con una seguidilla de tres triunfos y posee el mérito de haber cortado la racha victoriosa de Princesa Fina el pasado 17 de mayo. La pupila de Jorge Salvador mantendrá la conducción de Félix Velázquez para los colores del Stud G.A-Ferálico.

El desafío internacional aumenta con la presencia de la yegua chilena de cinco años Like a Star. La corredora del Stud Doña Esther - Milano, bajo el cuidado del entrenador Juan Carlos García, contará con los servicios del recién graduado jinete Winder Veliz. La nacida en el Haras Don Alberto, ganadora en su última salida el pasado mes de junio, buscará su primer éxito clásico en pistas venezolanas.

Como tercera opción surge Piccina Mía, una nieta del triplecoronado Taconeo que ya conoce las exigencias de este recorrido. Será presentada por Luis Peraza y contará nuevamente con la monta de Oliver Medina.

La nómina definitiva de competidoras la completan las siguientes piezas: