Gran Gala Hípica de Caracas 2026: Tres clásicos de Grado 1 listos en La Rinconada

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El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció de forma oficial la programación de la reunión 35 en el Hipódromo La Rinconada, pautada para este domingo 6 de septiembre. La jornada deportiva presentará la edición 2026 de la Gran Gala Hípica de Caracas, un evento que incluye tres clásicos internacionales de Grado 1 (GI) distribuidos en una atractiva cartelera de 14 competencias. La acción en el óvalo de Coche iniciará a la 1:00 de la tarde. La primera prueba reunirá a nueve ejemplares nacionales e importados de seis o más años, ganadores de una carrera, quienes medirán fuerzas en una distancia de 1.300 metros.

La Rinconada: Los tres clásicos de Grado 1 de la Gran Gala Hípica

El bloque selectivo de la jornada comenzará en la octava carrera con la edición 27 del Clásico Internacional Propietarios La Rinconada (GI). Esta competencia de 2.000 metros está reservada para ejemplares de tres o más años, y cuenta con una nómina selecta de seis purasangres inscritos. Posteriormente, en la undécima carrera, las yeguas tomarán el protagonismo en la edición 21 del Clásico Internacional Cruz del Ávila (GI). Un total de nueve hembras de tres o más años buscarán la victoria en un trayecto de 1.900 metros.

La triple corona de eventos estelares cerrará en la decimotercera competencia con la Copa Invitacional del Caribe (GI). Nueve corredores de tres o más años, nacidos en los países miembros de la Confederación Hípica del Caribe, disputarán el triunfo en la tradicional distancia de 1.600 metros.

Emoción en las apuestas

Los aficionados hípicos también tendrán una cita clave con el tradicional juego del 5y6 Nacional, cuyo pool millonario iniciará formalmente en la novena carrera de la tarde dominical.