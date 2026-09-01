Medio hermano del ejemplar Gran Manuel (USA) estará en el ring de ventas en Keeneland

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Las ventas selectas de septiembre en Keeneland tienen en su catálogo 4,635 yearlings para la edición 83 de la prestigiosa subasta internacional que se llevará a cabo en 12 sesiones desde el lunes 14 de septiembre hasta el sábado 26 de septiembre.

Meridiano: Medio hermano de Gran Manuel (USA)

En el quinto libro de ventas, correspondiente a la sesión 11 programada para el viernes 25 de septiembre, se destaca la inclusión del ejemplar identificado como Hip 3877. Este potro es producto del cruce entre el semental Connect y la yegua Beverly’s Song, esta última descendiente directa del renombrado First Samurai. La consignación de este ejemplar está a cargo de Hunter Valley Farm.

Cabe resaltar que este potro posee un valioso linaje, siendo medio hermano del ejemplar invicto y destacado en Venezuela, Gran Manuel (USA). Gran Manuel (USA) ha alcanzado importantes victorias en competencias de alto nivel, incluyendo el Clásico “Gradisco” G3 y el Clásico “El Corsario” G3, ambos celebrados en el hipódromo La Rinconada.

Es importante mencionar que Gran Manuel (USA) es hijo de la misma matrona, Beverly’s Song, aunque por el semental World Of Trouble, lo que subraya la excelencia genética y el potencial competitivo que también podría presentar Hip 3877 en el ámbito de las carreras.

Este potro que será subastado es el segundo en pie de la yegua Beverly’s Song.

Gran Manuel (USA) se encuentra bajo la preparación de Ismael Martínez, quien representa a la divisa del Stud “Santo Niño de Atocha”.