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El entrenador Ángel Quiroz, afincado en Fair Hill, ha sido suspendido provisionalmente desde el 1 de septiembre por la Autoridad para la Integridad y la Seguridad en las Carreras de Caballos (HISA), tras dos resultados positivos en controles fuera de competición por albuterol, un broncodilatador prohibido. Estos casos se suman a un resultado positivo anterior por albuterol.

Estados Unidos: Suspenden de manera temporal a entrenador por dos casos de Albuterol

Quiroz es uno de los dos entrenadores, junto con Ernesto Ochoa, que están siendo investigados por la HISA (concretamente por su órgano de ejecución, la Unidad de Integridad y Bienestar de las Carreras de Caballos) en relación con el rendimiento de al menos cinco caballos que estaban alojados en el Centro de Entrenamiento de Fair Hill antes de sus carreras del 9 de agosto. Un cambio drástico en el rendimiento de los caballos, que se tradujo en dos victorias en el hipódromo de Saratoga y otras dos en Monmouth Park, junto con algunos patrones de apuestas cuestionables asociados a dichas carreras, motivó la investigación.

Según un reporte exclusivo del portal especializado BloodHorse.com —las muestras biológicas se recolectaron inmediatamente después de las actuaciones de ambos ejemplares el pasado 9 de agosto.

Dicha fecha permanece bajo una estricta investigación federal debido a un presunto fraude de apuestas internacionales originado en agencias británicas. El llamativo e inesperado repunte de rendimiento de los corredores preparados en Fair Hill despertó las alarmas de los comisarios y operadores de juego.

La situación reglamentaria de Quiroz empeora de forma notable, ya que acumula tres expedientes abiertos por la misma sustancia prohibida. El primer caso involucró a la yegua Bonita Rough el 10 de julio. A esto se le suma una falta grave contra la seguridad de los atletas equinos. El preparador desacató las normativas vigentes al registrar un entrenamiento controlado para la potranca el 29 de julio. El ejercicio en pista ocurrió cuando el animal ya cumplía un veto oficial.

La Unidad de Bienestar e Integridad de las Carreras de Caballos (HIWU) constató la total ausencia de recetas médicas dentro de la plataforma oficial de registro obligatorio. El albuterol actúa como un potente broncodilatador. No obstante, su administración por vías no inhalatorias genera un severo efecto anabólico que altera la musculatura. Por ende, posee tolerancia cero dentro del turf moderno.

Quiroz encara multas de hasta 75,000 dólares y una inhabilitación profesional que podría alcanzar los seis años fuera de las pistas si los comités independientes ratifican su culpabilidad. La limpieza del deporte hípico exige rigor absoluto ante este tipo de reincidencias.