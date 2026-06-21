Gran Manuel es un fenómeno: Galopa el Clásico El Corsario (GIII) y mantiene su invicto con autoridad

Suscríbete a nuestros canales

La acción en La Rinconada tuvo un momento estelar en la segunda prueba de la reunión 26. Con el retiro de Niño de Oro, el IX Clásico El Corsario (GIII) contó con un lote de cuatro ejemplares nacionales e importados de dos años, en una disputa de alta intensidad, pues quedó retirado Niño de Oro.

El ganador se llevó, el dosañero importado Gran Manuel (USA) (número 2), demostró su superioridad con una victoria contundente, con la monta del jinete Yoelbis González y presentado por Ismael Martínez para los colores del Stud Santo Niño de Atocha.

Desarrollo: Clásico El Corsario Datos hípicos

Al momento de la partida salió Gran Manuel (por fuera) a comandar apareado por Gran Torrente (USA) (por centro) y Kilimanjaro (por dentro) con parciales de 24’’1 para los 400 y 48 segundos exactos los 800 metros.

Ya en la recta final el conducido por González se vino al reverendo galope para dominar la competencia y así se mantuvo hasta cruzar al espejo con una ventaja 4 1/4 cuerpos.

El tiempo final fue de 68.1 para los 1.100 metros de recorrido, mientras que la pizarra oficial del evento reflejó a Kilimanjaro en el segundo puesto, seguido por Gran Torrente (USA) en el tercer lugar, Mr. Bárbaro y cerró con Furor Noble.

Campaña: Carreras La Rinconada Selectivas

Asimismo, Gran Manuel, hijo de Silver State en Kriskella, conquista su primer triunfo selectivo y mantiene su invicto en dos presentaciones. Su actuación lo consolida como una de las grandes promesas del hipismo nacional, con expectativas de altura de cara a las próximas pruebas del calendario hípico venezolano.