La Rinconada: Datos de Última Hora para el 21-06-2026

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Este domingo 21 de junio del 2026, se va a celebrar en el Hipódromo La Rinconada, la reunión hípica numero 26 del año en el marco de la fecha ocho del segundo meeting que tiene una programación 12 carreras, y cuenta con tres pruebas de grado: El IX Clásico "El Corsario" (GIII), VI Clásico Bambera (GII) y el II Clásico "Ángel Francisco Parra" (GIII). El tradicional juego de las mayoría del 5y6 nacional se activará desde la séptima carrera de la tarde hora de salida 3:30 pm.

La Rinconada: Los mejores datos de última hora para la reunión 26 del BloquedeArmas

Para este compromiso, el aficionado hípico contará con el respaldo técnico del equipo de expertos del Bloque de Armas, plataforma que garantiza el acceso a entrevistas exclusivas y reportes de última hora para asegurar el éxito en las apuestas.

Este domingo 21 de junio juega y gana con el 5y6 en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 3:30 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Gaceta Hípica: Datos gratis La Rinconada 5y6 Nacional

Cada carrera es una nueva posibilidad de ganar, y con MeridianoBet, la experiencia se eleva al máximo nivel. Aprovecha los datos recopilados por nuestro equipo, desde el rendimiento de los caballos hasta las condiciones de la pista, y convierte tus apuestas en decisiones informadas. Ya sea que apoyes a los grandes favoritos o confíes en los tajos, este domingo en La Rinconada promete momentos inolvidables. ¡Haz tu jugada ahora, sigue las carreras en vivo y descubre si la fortuna está de tu lado para alzarte con el millonario premio del 5y6!

Hipismo Meridiano - Fijos - Buen dividendo

Tuscan Gold (Usa) (7) - Gran Yaco (Usa) (1) - Luigino (4). (Carrera no vale para la jugada) Gran Manuel (Usa) (4) - Gran Torrente (Usa) (3) - Furor Noble (5). (Carrera no vale para la jugada) Comandante Camilo (4) - Black Anthony (4) - Eros (8). Manchega (8) - Impetuosa (7) - Mostaza (6). Princesa Fina (7) - Quality Princess (6) - Marakovits (4). Only In America (Usa) (7) - Zio Mo (Usa) (4) - Juan Andrés (2). Nefertari (10) - Canela (2) - Valeria Time (9). Señora Isabel (Usa) (5) - Donostia (Usa) (9) - Princess Black (2). Online (5) - Canciller (3) - Ancelotti (2). Base Armador (5) - My Flying Mate (1) - Brother Will (8). Alana (1) - Craigh Na Dun (2) - Honey Time (9). Toda Una Rubia (13) - Chosen Factor (Usa) (10) - Miss Blaugrana (11).

Línea: Only In America (Usa) (7).

Dato: Online (5).

Buen Dividendo: Base Armador (5).