¡El mejor regalo para papá! Los ejemplares con más fuerza y la jugada larga de la R26

Suscríbete a nuestros canales

El ambiente hípico nacional se prepara para una de las jornadas más vibrantes y emotivas en lo que va de temporada. El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) hizo oficial el pasado lunes 15 de junio la lista de ejemplares inscritos para la vigésima sexta reunión del año en el Hipódromo La Rinconada, estructurando un programa de carreras que promete altas emociones de principio a fin.

Para este domingo 21 de junio, la expectativa en el óvalo de Coche es máxima. La cartelera consta de un total de 12 competencias de primer nivel, donde el plato fuerte de la tarde estará marcado por la disputa de tres clásicos de lujo. Estos eventos selectivos no solo medirán a las mejores condiciones pisteras del momento, sino que garantizan un espectáculo de alta factura para todos los aficionados y entendidos del deporte de los reyes.

A la par de las grandes selectivas, el foco de la mayoría de los apostadores estará puesto en el popular juego del 5y6 Nacional. Para esta reunión 26, el sistema de apuestas por excelencia de la hípica venezolana luce sumamente parejo y competitivo. La paridad técnica en los lotes proyecta una jornada de aciertos complejos, un escenario ideal para que la combinación ganadora abone excelentes dividendos y premie la precisión de quienes logren descifrar el rompecabezas de las válidas.

Nuestra meta es que la gran afición hípica del país conozca de primera mano las informaciones más sólidas e imperdibles de la jornada. Con estas herramientas analíticas, los lectores y apostadores podrán estructurar sus jugadas con mayor certeza, buscando que papá asegure el triunfo y festeje por todo lo alto en su día.

Carreras en vivo: Ejemplares con fuerzas La Rinconada Datos hípicos

Comandante Camilo (6): En el tiro de 1.100 metros, este ejemplar viene de mostrar una notable mejoría en su anterior presentación, donde escoltó al ganador bajo la conducción del propio Jean Carlos Rodríguez. Para este domingo, la carrera carece de velocidad inicial evidente, un escenario ideal para que el experimentado jinete busque la punta desde el salto inicial. Con la proyección de marcar parciales cómodos en la vanguardia, todo apunta a que mantendrá la ventaja hasta la raya. Tanto nuestro análisis como el de los expertos coinciden en que defiende la etiqueta de imperdible.

Only in America (Usa) (7): El corredor castaño cumplió campaña previa en los principales óvalos estadounidenses, donde logró una victoria en siete presentaciones. Su principal carta de presentación radica en haber pertenecido a la prestigiosa cuadra del miembro del Salón de la Fama, Todd Pletcher.

En la reproducción, es un hijo del cotizado semental Constitution, semental que este año ha brillado gracias a su destacado hijo Chief Wallabee, animador de las selectivas del Kentucky Derby (G1) y el Belmont Stakes (G1) en este 2026. Por el lado materno, desciende de American Doll, una hija del histórico Tiznow, recordado por su doble corona en la Breeders’ Cup Classic (G1). Por pedigree y conexiones, no hay duda de que es el ejemplar a vencer.

Base Armador (5): El ejemplar regresa a la distancia donde mejor se adapta, en una competencia que proyecta una fuerte pelea inicial en la vanguardia. El jinete Robert Capriles lo conoce a la perfección y se encargará de dosificarlo para ejecutar un potente remate pegado a la baranda, el terreno por donde suele desarrollar su mejor accionar.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Atención, aficionados que buscan asegurar las jugadas exóticas: esta información es clave para sus combinaciones de este domingo. Uno de las candidatas que más fuerza toma para buscar excelentes dividendos es Bellezze, participante en la sexta válida para el 5y6 Nacional.

En la carrera que todos quieren ganar y más los padres hípicos en su día, la pupila de Rafael Cartolano saldrá a la pista con el valioso descargo de tres kilos que le otorga el aprendiz Félix Márquez. Esta condición lo convierte en una opción sumamente sólida en los metros finales para cerrar la jornada por todo lo alto.