Un importado de lujo: Caballo que fue entrenado por Todd Pletcher hace su debut en La Rinconada

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Con motivo de celebrar el Día del Padre, este domingo 21 de junio, el hipódromo La Rinconada albergará la reunión número 26 de la presente temporada. La jornada constará de 12 competencias, entre las que destacan los clásicos El Corsario (GIII), Bambera (GII) y Ángel Francisco Parra (GIII).

La sexta carrera del ciclo no válido, que a su vez iniciará el Loto Hípico será para el lote de caballos nacionales e importados de cuatro años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.300 metros y ofrecerá una bolsa de 27.040 dólares de premio a repartir.

Ejemplar: Importado Entrenador Anterior Pedigree Debut La Rinconada Datos Hípicos

Para este compromiso, que cuenta con una nómina de nueve inscritos, debutará el importado Only In America (USA), ejemplar que portará el número 7 en su gualdrapa, será montado por el joven jinete profesional Hemirxon Medina y será preparado por Ismael Martínez para los colores del Stud San Manuelito.

El castaño estadounidense cumplió campaña previa en las pistas norteamericanas, donde logró una victoria en siete presentaciones. Su principal carta de presentación es que perteneció a la cuadra del reconocido entrenador Todd Pletcher.

Además, es un hijo de Constitution, semental que también es progenitor del potro Chief Wallabee, (figurador del Kentucky Derby (G1) y del Belmont Stakes (G1) en este 2026). Por la línea materna, desciende de American Doll, una hija de Tiznow, (recordado dos veces ganador de la Breeders’ Cup Classic (G1)).

Su última actuación fue el 15 de febrero en un Allowance Optional Claiming realizado en Gulfstream Park donde fue capaz de arribar cuarto a 11 cuerpos del ganador Steeze.

En definitiva, se trata de un prospecto purasangre con las condiciones físicas ideales para destacar y un pedigrí que proyecta un futuro campeón en el óvalo de Coche.

Ejercicios previos: Only In America La Rinconada

Los ejercicios hechos por el nuevo pupilo de Martínez en la pista caraqueña previa a su debut en la carrera dominical fueron:

El día viernes 05 de junio marcó 65.6 para 1.000 metros, en pelo, sin hacerle nada y fenómeno y el más reciente fue el pasado viernes 12 de este mes, la cual registró 65.8 para el mismo tiro de 1.000 metros, en pelo sin hacerle nada y extraordinario.