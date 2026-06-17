¡Choque de estrellas! Todo listo en La Rinconada para el II Clásico "Ángel Francisco Parra" (GIII)

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El Hipódromo La Rinconada se vestirá de fiesta este domingo 21 de junio de 2026 para la celebración de su reunión número 26 de la presente temporada. La jornada oficial, estructurada con una atractiva cartelera de doce competencias de primer nivel, promete acaparar la atención de toda la afición nacional gracias a una programación de alta factura. El plato fuerte del día estará a cargo de tres pruebas selectivas de gran calibre: el IX Clásico "El Corsario" (GIII), el VI Clásico Bambera (GII) y el II Clásico "Ángel Francisco Parra" (GIII).

Además del espectáculo en la pista, la expectativa económica es enorme. El juego de las mayorías, el tradicional 5y6 Nacional, acude a la cita dominical con el objetivo de superar su propia marca histórica. La recaudación de la reunión pasada fijó un hito sin precedentes tras alcanzar la asombrosa cifra de Bs. 588.973.150,00, un monto que demuestra el respaldo absoluto y la pasión de la fanaticada hípica venezolana, dispuesta a sellar una recaudación aún mayor este fin de semana.

Las futuras estrellas miden fuerzas por un botín de 130.000 dólares

El II Clásico "Ángel Francisco Parra" (Grado III) será uno de los puntos cumbres de la reunión. Esta importante competencia reunirá a una selecta nómina de siete potras de dos años en un rápido trayecto de 1.100 metros. El evento representa una oportunidad de oro para evaluar el talento de la nueva generación de purasangres, en un choque que combina la velocidad de piezas criollas con la calidad de ejemplares importados de los Estados Unidos.

El atractivo de la carrera se potencia con una jugosa bolsa a repartir de 130.000 dólares americanos en premios especiales. Los binomios oficiales para este gran compromiso quedaron conformados de la siguiente manera:

Fortuna Suprema (1): Saldrá por el puesto uno con la monta estelar de Robert Capriles y el entrenamiento de Fernando Parilli.

Princess Black (2): Contará con los servicios del jinete Yoelbis González bajo la tutela del preparador Luis Peraza.

Presumida (3): Llevará en los estribos al fusta Jhonathan Aray con la presentación de Carlos Luis Uzcátegui.

Dama de Fuego (4) [USA]: La primera de las nacidas en Norteamérica, será conducida por el experimentado José Gilberto Hernández y cuenta con el cuidado de Manuel Vielma.

Señora Isabel (5) [USA]: Tendrá el respaldo profesional del enérgico Hemirxon Medina en la silla y la preparación de Ismael Martínez.

Donostia (6) [USA]: Recibirá la guía del líder Francisco Quevedo en un compromiso bajo la presentación de Deibis Guevara.

Jijona (7) [USA]: Cerrará el lote desde la parte externa de la pista con la conducción de Jaime Lugo Jr. y el entrenamiento de Fernando Parilli Tota.

Ángel Francisco Parra: El "Diablo" del turf venezolano

La disputa de esta selectiva evoca el nombre y la trayectoria de una de las leyendas más grandes del deporte de los reyes en Venezuela: el jinete zuliano Ángel Francisco Parra. Nacido en la década de 1960, Parra sintió el llamado de las pistas a la temprana edad de 14 años, momento en el cual inició su aprendizaje en el desaparecido Hipódromo La Limpia, un auténtico semillero de talentos en su región natal.

Su ambición y sus extraordinarias facultades físicas lo impulsaron a dar el salto definitivo hacia el Hipódromo La Rinconada en el año 1965. Su destreza sobre los purasangres no tardó en captar la atención de los principales gremios. Una década después de su llegada al óvalo de Coche, en 1975, el estelar jockey concretó una hazaña memorable para la época tras ganar ocho carreras en una sola semana, un registro histórico que lo consolidó de inmediato como una figura indiscutible del espectáculo.

Por las manos de este maestro de la fusta pasaron varios de los ejemplares más emblemáticos de la hípica nacional. Campeones de la talla de Sindaco, Módena, Gran Tiro y Arturo, entre muchos otros, supieron de su pulso firme, su inteligencia táctica y su impecable sentido del paso.

A lo largo de su trayectoria profesional, el legendario látigo acumuló más de 2.000 victorias de por vida, una cifra dorada que lo ubica en el olimpo de los mejores jinetes de la historia en el país. Tras cosechar el respeto unánime de los propietarios, entrenadores y de la fanaticada, Ángel Francisco Parra decidió colgar la fusta de manera definitiva el 5 de julio de 2004. Su retiro por la puerta grande dejó un legado imborrable y un ejemplo de constancia que sirve de guía para las nuevas promociones de atletas que sueñan con emular sus glorias en la arena de Coche.

Ganador 2025: La Rinconada Potro

En la primera edición diputada el pasado año la victoria resultó para Princess Warrior, con la monta de Yoelbis González y el entrenamiento de Luis Peraza. En esa ocasión la pupila del Stud "8A" fue capaz de agenciar 65.3 para el recorrido de 1.100 metros.