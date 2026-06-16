¡Cita de gala en Valencia! El Clásico Batalla de Carabobo enciende la pasión hípica este sábado

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Nacional de Valencia se prepara para una de sus jornadas más importantes del año. Este sábado, el óvalo del Cabriales ofrecerá un imponente espectáculo de nueve competencias, cuyo punto cumbre será la disputa del tradicional Clásico Batalla de Carabobo.

La combinación de una atractiva premiación, el indiscutible éxito del 5y6 nacional y la calidad de los purasangres en acción ratifican a este circuito como un pilar fundamental de la hípica venezolana, capaz de convocar a miles de fanáticos en torno a la emoción de las carreras.

La batalla de los 2.000 metros y un botín de 24.000 dólares

La máxima atracción de la tarde tendrá lugar en la quinta válida competencia del programa oficial, programada de manera estricta para las 4:30 de la tarde. Los ejemplares de tres y más años se enfrentarán en una distancia de aliento de 2.000 metros, un recorrido de fondo que exigirá la máxima capacidad condicional de los corredores y una conducción impecable por parte de los pilotos.

Esta selectiva pertenece al grupo de pruebas válidas del juego del 5y6 nacional y cuenta con un notable incentivo económico. Además del premio base de Bs. 4.608,00, los propietarios disputarán una jugosa recompensa especial de 24.000 dólares americanos, lo que asegura un espectáculo de alta competitividad.

La lista de competidores reúne a piezas de gran valor en el patio:

Brianna: La yegua de la carrera con la experiencia en la silla de Álvaro Finol.

El Gran Luis: Será conducido por el jinete Winder Véliz.

El De Will: Tendrá el respaldo profesional del fusta Alejandro Briceño.

Pompeyo: Llevará el peso del compromiso con German González en los estribos.

Shakman: Contará con los servicios del estelar Félix Velásquez.

Animal Jungle: Acudirá al aparato de salidas bajo la guía de Francisco Quevedo.

Peterose: Tendrá en los lomos al consagrado al jinete que lo conoce a la perfección, Fernando José García. Este ejemplar acapara las miradas de la cátedra, ya que viene de ganar a varios de los que aquí corre en su mas reciente.

El 5y6 arranca con un enigma de 1.200 metros

Por otra parte, el juego de las mayorías, el 5y6 Nacional, dará inicio a sus emociones a las 2:50 de la tarde con la disputa de la primera válida. La competencia seleccionada para abrir la jugada está reservada para ejemplares de tres y más años, ganadores de uno conjuntamente con ganadores de dos sin figuraciones en sus últimas cuatro actuaciones del primero al tercero.

Este compromiso se resolverá en un veloz trayecto de 1.100 metros y cuenta con una nómina equilibrada de nueve corredores, una característica que eleva la dificultad de los pronósticos y promete atractivos dividendos para los cuadros ganadores.

Dominio absoluto en los lideratos del Cabriales

La reunión sabatina también servirá para consolidar las tendencias en los diferentes departamentos de las estadísticas locales. A la fecha, la lucha por los lideratos carece de drama debido a la sólida consistencia que exhiben los actuales vanguardistas de la temporada valenciana.

En el renglón de los profesionales del látigo, Francisco Quevedo ejerce una hegemonía absoluta gracias a sus 20 victorias en el año. Una situación similar se presenta en el gremio de los entrenadores, donde Jesús Carfunjol Arteaga se mantiene inalcanzable en la posición de honor con un total de 21 visitas al recinto de ganadores, cifras que otorgan a ambos profesionales una cómoda ventaja frente a sus colegas.