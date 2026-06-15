Audacia en la pista: La clave tras el contundente triunfo de Compadre Peche en La Rinconada

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Un total de 13 competencias entre ellas dos pruebas selectivas de lujo como lo fueron: El LXXII Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII) y el LXXVII Clásico José Antonio Páez, primer paso de la Triple Corona Nacional fue la programación de la reunión número 25.

Los jinetes más destacados de la jornada dominical fueron para Hemirxon Medina y Jaime “Pocho” Lugo mientras que por el lado de los entrenadores Antonio Martínez y Fernando Parilli Tota sobresalieron con par de triunfos cada uno

Compadre Peche: Victoria Ciclo no válido La Rinconada Datos hípicos

La séptima del programa estuvo reservada para caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadores de cinco y más carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros cuyo ganador fue para Compadre Peche, con la monta de Jaime “Pocho” Lugo y la preparado por Fernando Parilli Tota para los colores del Stud Z.M.

El crono de la carrera fue de 71.2 para el tiro de 1.200 metros mientras que en taquilla dejó dividendo de Bs. 2.099,61 a ganador.

Dejó atrás a los importados: La Rinconada

Lo interesante es que uno de los dos ejemplares criollos dentro de un lote dominado mayoritariamente por caballos importados, Compadre Peche firmó una actuación que quedará marcada en la memoria de los aficionados.

Con un despliegue de fuerza y gran capacidad de reacción, el nativo logró imponerse con autoridad, dejando atrás a sus cinco rivales importados: Sol Victoreado (USA) Ekati King (USA), MagicShadow (USA) Perfect La Combee (USA) y Sol Rayo Laser (USA).

Ese espíritu de audacia y valentía fue precisamente lo que se vio en la pista de La Rinconada: un ejemplar que no se amilanó, que supo medir sus fuerzas y que, ante la adversidad de las estadísticas, logró cruzar la meta en la primera posición.