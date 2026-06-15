Fernando Parilli Tota se afianza como líder en el meeting de entrenadores de La Rinconada

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Por segunda semana de manera seguida, el entrenador de purasangres de caballos, Fernando Parilli Tota volvió a sobresalir entre los más destacados de la jornada hípica, junto a su colega Antonio Martínez al lograr dos triunfos cada uno con los ejemplares que presentaron en la reunión 25 del año, y séptima fecha del segundo meeting donde se dio inicio a la Triple Corona Nacional con el Clásico José Antonio Páez (GI).

La Rinconada: Fernando Parilli Tota se afianza como líder en el meeting de entrenadores

La primera de las victorias d ela tarde dominical de Fernando Parilli Tota la alcanzó en la séptima y última carrera no válida, reservada para caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadores de cinco y más carreras, en distancia de 1.200 metros con un premio adicional especial de $33.800 a repartir.

En dicha carrera, el ejemplar Compadre Peche con la monta del astro zuliano Jaime “Pocho” Lugo se quedó con el lauro, al recorrer la distancia en un tiempo de 71,1 y generar un dividendo de 2.009,61 a ganador y 265,84 el place.

Luego, en la 12 y carrera y quinta válida del 5y6 Nacional, se disputó una prueba para yeguas nacionales o importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros donde la victoria se la llevó Inspectora, pensionada de Parilli Tota con la monta del aprendiz Luis Funez Jr. con un tiempo de 67,4 y la cual generó un pago de Bs.308,01 a ganador.

Entrenadores más ganadores del segundo meeting en La Rinconada: