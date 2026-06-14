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Pontevecchio vuela en la milla para ganar el Clásico José Antonio Páez (GI) en La Rinconada

El jinete profesional Hemirxon Medina logró el doblete selectivo dominical

Por

Saúl García
Domingo, 14 de junio de 2026 a las 07:05 pm
Pontevecchio vuela en la milla para ganar el Clásico José Antonio Páez (GI) en La Rinconada
José Aray
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La tarde de este domingo se celebró la reunión número 25 de la temporada 2026 en el Hipódromo La Rinconada, donde se disputaron 13 carreras y dos de ellas fueron clásicos, de grado, primero el Clásico Ejercito Bolivariano (GII) con la victoria del purasangre Forrest Gump, con la monta de Hemirxon Medina y el entrenamiento de Jorge Salvador y cerró con el Clásico José Antonio Páez (GI) donde el triunfo lo alcanzó el potro Pontevecchio, pensionado de Germán Rojas y tuvo la montade Hemirxon Medina para el Stud Rampama y criado en el Haras La Orlyana.

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El ejemplar Ponsigue salió a tomar la delantera y marcar la velocidad de la carrera con parciales de 24.46 en los primeros 400 metros y 46.3 en la primera media milla de la competencia y antes de los 1.200 metros el pensionado de Rojas tomó la punta para cruzarlos en 1:11.27 (71.3) para tomar vuelo y ventaja de más de cinco cuerpos y dejar un tiempo oficial de 98.1 en la milla.

                 

Fue la tercera victoria en 11 presentaciones que tiene ahora el producto del semental Neolithic en Venezuelanchampion por City Zip, nacido y criado en el Haras La Orlyana y propiedad del Stud Rampama y la novena victoria del año para su entrenador, mientras que para el jockey profesional Hemirxon Medina, fue su segunda victoria de la tarde dominical y ambas en las pruebas clásicas de grado.

Los dividendos de la victoria generaron un pago de Bs.211,32 a ganador y 372, 87 el place, el cual ocupó el tresañero Big Valdi.

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