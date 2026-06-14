Pontevecchio vuela en la milla para ganar el Clásico José Antonio Páez (GI) en La Rinconada

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La tarde de este domingo se celebró la reunión número 25 de la temporada 2026 en el Hipódromo La Rinconada, donde se disputaron 13 carreras y dos de ellas fueron clásicos, de grado, primero el Clásico Ejercito Bolivariano (GII) con la victoria del purasangre Forrest Gump, con la monta de Hemirxon Medina y el entrenamiento de Jorge Salvador y cerró con el Clásico José Antonio Páez (GI) donde el triunfo lo alcanzó el potro Pontevecchio, pensionado de Germán Rojas y tuvo la montade Hemirxon Medina para el Stud Rampama y criado en el Haras La Orlyana.

La Rinconada: Pontevecchio vuela en la milla para ganar el Clásico José Antonio Páez (GI)

El ejemplar Ponsigue salió a tomar la delantera y marcar la velocidad de la carrera con parciales de 24.46 en los primeros 400 metros y 46.3 en la primera media milla de la competencia y antes de los 1.200 metros el pensionado de Rojas tomó la punta para cruzarlos en 1:11.27 (71.3) para tomar vuelo y ventaja de más de cinco cuerpos y dejar un tiempo oficial de 98.1 en la milla.

Fue la tercera victoria en 11 presentaciones que tiene ahora el producto del semental Neolithic en Venezuelanchampion por City Zip, nacido y criado en el Haras La Orlyana y propiedad del Stud Rampama y la novena victoria del año para su entrenador, mientras que para el jockey profesional Hemirxon Medina, fue su segunda victoria de la tarde dominical y ambas en las pruebas clásicas de grado.

Los dividendos de la victoria generaron un pago de Bs.211,32 a ganador y 372, 87 el place, el cual ocupó el tresañero Big Valdi.