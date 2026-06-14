Forrest Gump corrió para quedarse con el Clásico Ejercito Bolivariano (GII) en La Rinconada

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En la reunión número 25 de la temporada hípica en el Hipódrmo La Rinconada se disputó una nueva edición del Clásico Ejercito Bolivariano (GII) para ejemplares de cuatro y más años en distancia de 1.800 metros en la octava prueba de la jornada y primera de las válidas del juego del 5y6 Nacional.

La Rinconada: Forrest Gump corrió para quedarse con el Clásico Ejercito Bolivariano (GII)

Bajo una incesante lucha en los últimos 300 metros finales, el ejemplar de cuatro años, Forrest Gump resistió y corrió con fuerza para ganar el Clásico Ejercito Bolivariano (GII), en recorrido de 1.800 metros con la monta de Hemirxon Medina y el entrenamiento de Jorge Salvador para los colores del Stud Alabama Pb, para el criado en el Haras La Primavera de César Paparoni.

Los parciales de la competencia fueron de 26.1 en los primeros 400 metros, 50,4 en la primera milla de la carrera, 75.2 en los 1.200 metros y la milla en 100.3 para culminar con un tiempo oficial de 114.1 con remate en los últimos 400 metros de 24 segundos para dejar un dividendo de 439,78 a ganador.

Forrest Gump es un producto del semental Champlain en la matrona Driada Del Valle por Congrats, el cual consigue su tercera victoria como purasangre en 11 presentaciones y la primera en un clásico de grado.

En el segundo lugar llegó Señor Soñador con Jaime Lugo, luego Astuto finalizó tercero con Juan Pablo Paoloni, de cuarto quedó Yasiel con José Alejandro y Rivero y cerró la pizarra Luigino con Jhonathan Aray.