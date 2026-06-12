La Rinconada: El potro que puso a valer en su ajuste está listo para buscar el primer peldaño de la Triple Corona Nacional

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Un total de 13 competencias integran el menú hípico de este domingo 14 de junio en La Rinconada, lo que será la reunión 25 del segundo meeting y arrancará a la 1:00 de la tarde. Dentro de la programación incluirá dos carreras de Grado de excelente nivel.

El plato fuerte llegará en la sexta válida para el juego del 5y6 con el LXXVII Clásico José Antonio Páez (GI). La exigente competencia en el trayecto de los 1.600 metros reunirá a los mejores potros nacionales de tres años, en lo que será el primer peldaño hacia la Triple Corona Nacional.

Potro: Reaparece Yunta ganadora La Rinconada Datos hípicos

Uno de los participantes es Búnker (número 3), será montado por Jhonathan Aray y presentado por Gabriel Márquez, por lo que reaparece luego de un corto paro de 35 días sin correr, al mismo tiempo se perfila como el primer favorito para Gaceta Hípica.

La última competencia del hijo de Constructor White en Miss Lexus fue el 10 de mayo del presente año, el cual, obtuvo la victoria con 1 1/2 cuerpo de ventaja en el Clásico Hypocrite (GII).

Ajuste para ganar: La Rinconada

Es importante destacar que el alazán tresañero trabajó de segunda vuelta y ajustó este jueves 11 de junio 27.4 para los 400 metros en silla, muy cómodo publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares