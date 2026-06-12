Al momento de sellar el 5y6: Mira es el dato de los vivitos para la cuarta válida de La Rinconada

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La pasión hípica se concentra este domingo 14 de junio en el óvalo de La Rinconada. La reunión número 25 del calendario oficial garantiza emociones intensas a través de un programa de 13 competencias de alto nivel.

La jornada se destaca por disputar el LXXII Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII) y el LXXVII Clásico José Antonio Páez (GI), evento que marca el esperado primer paso de la Triple Corona Nacional.

La Rinconada: Información regada 5y6 Yegua Datos hípicos

En la décima de la programación, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, es reservada para el lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras de tres y más carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), para el recorrido de 1.400 metros.

Entre las inscritas está presente el importado Tale of May (USA) (número 1), una castaña, con la monta de Jaime “Pocho” Lugo y preparada por José Luis Balzán para el Stud Mi Chinata.

En su última competencia, la presentada por Balzán llegó tercera a 2 3/4 cuerpos de la ganadora Princesa Fina en la milla del Clásico Gustavo Ávila (GI).

Ajuste previo: 5y6 La Rinconada

Tale of May estuvo en la pista el miércoles 10 de junio, galopó dos vueltas publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Esta cuatroañera foránes se ha consolidado como la "imperdible” para la prueba válida, una marca que es respaldada por su condición física en la perfección.

Con una monta de confianza y un planteamiento de carrera que parece diseñado a su medida, Tale Of May es la base obligatoria para quienes buscan asegurar el éxito en el 5y6 Nacional.