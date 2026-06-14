Más de $1 millón de dólares recauda el monto sellado del 5y6 Nacional en La Rinconada

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El Hipódromo La Rinconada cumple la tarde de este domingo la programación de la jornada número 25 del año con 13 carreras, donde se disputarán el Clásico Ejercito Bolivariano (GII) donde resultó triunfador el cuatroañero Forrest Gump, y cerrará con el primer paso de la Triple Corona Nacional, el Clásico José Antonio Páez (GI) en 1.600 metros para potros de tres años.

La Rinconada: Ganadores de las no válidas y monto sellado recauda más de 1 millón de dólares

La primera de las competencias de la jornada dominical se la quedó la yegua Franciss Rose, presentada por el entrenador Rafael Alemán Jr. y la monta de Yonkleiver Díaz, la cual pagó Bs771,00 a ganador.

Seguidamente, el ejemplar Chon Brady se llevó la segunda carrera no válida con la conducción del jinete profesional Yoelbis González para el entrenamiento de Deivis Guevara, el cual generó un dividendo de Bs255,18 a ganador.

La tercera no válida fue un triunfo para la yegua Piemontesa con la silla de Jaime Lugo y presentada por Riccardo D’Angelo con un pago mínimo de Bs.110.00 a ganador, mientras quer la cuarta competencia, fue una fotografía de Neigth Sayer (USA) con Franklin Puello padre en el lomo del ejemplar, presentado por Carlos Luis Uzcátegui, el cual pagó Bs 226,08 a ganador.

La yegua Star of Good (USA) presentada por el entrenador Oscar Manuel González y la conducción de Robert Capriles fue la siguiente ganadora de la programación dominical y dejó un pago en los tickets de Bs.123,32 a ganador.

La séptima carrera no válida fue un triunfo de Silk Eyes (ARG), pensionada del entrenador Fernando Parilli Araujo y quien le dio la monta al aprendiz Félix Márquez para generar un dividendo de Bs.141,50 a ganador.

El juego del 5y6 Nacional logró recaudar un monto sellado de Bs.588.973.150,00, de los cuales, Bs. 318.045.501,00 se van a repartir entre los ganadores con los seis caballos de la fama que acierten los aficionados hípicos y para los que acierten cinco caballos ganadores, se repartirá un monto general de Bs.82.456.241,00

El monto recaudado convertido a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela que cerró el día viernes, da $ 1.002.678,16.