Conoce más de la primera victoria de Flightline como semental con Demian en Japón

Suscríbete a nuestros canales

El campeón invicto apenas había presentado a su primer corredor en las pistas cuando Greenwell (entrenado por Mark Casse y propiedad de Greenwell Thoroughbreds) finalizó en segundo lugar a dos cuerpos de distancia, corriendo con algo de inmadurez en Churchill Downs.

El desarrollo de la carrera

Demian, conducido por el jinete Damian Lane, partió como el segundo favorito en un evento de 1,400 metros (aproximadamente siete furlongs) sobre la pista de césped. El ejemplar aceleró con mucha fuerza entre el lote cerca del final para adjudicarse la victoria por un cuerpo y un cuarto.

«Tuvo una salida fluida y, cuando se abrió un espacio en la recta final, mostró una gran respuesta», comentó el jinete Damian Lane. «Creo que no tuvo ningún problema con los 1,400 metros en el césped y logramos una buena victoria. Considero que es un caballo con un alto potencial», manifestó el experimentado látigo.

Origen y costoso pedigrí

Criado en Kentucky por Rock Ridge Thoroughbreds, este potro es hijo de la yegua Mira Alta (por el semental Curlin). Fue adquirido por su propietario, Naohiro Sakaguchi, por la suma de 1.7 millones de dólares a través de la consignación de Warrendale Sales en la Subasta de Yearlings de Septiembre de Keeneland. Demian es medio hermano (por parte de madre) del ganador del Peter Pan Stakes (G3) de 2021, Promise Keeper (un hijo de Constitution).

El legado de Flightline

A los 4 años, Flightline ganó sus tres carreras —todas ellas de Grado 1— por un margen combinado de 33 cuerpos y medio. Se impuso en el Metropolitan Handicap (G1) en Belmont Park por 6 cuerpos, en el Pacific Classic Stakes (G1) en Del Mar por 19 cuerpos y un cuarto, y en la Breeders' Cup Classic (G1) en Keeneland por 8 cuerpos y un cuarto.

Actualmente, existen 124 corredores potenciales de 2 años pertenecientes a la primera camada de Flightline. El semental debutó con un costo por servicio de $200,000 dólares en la granja Lane's End Farm en Kentucky, y se ha mantenido en $125,000 dólares para la temporada de montas más reciente.

Otros hijos destacados en la mira

Zedan: Es su descendiente de perfil más alto hasta la fecha. Impuso un récord histórico en la Subasta de Primavera de Ejemplares de 2 años en Entrenamiento de Ocala Breeders' Sales al venderse por 10.5 millones de dólares . Actualmente se encuentra en la Costa Oeste bajo la tutela del entrenador miembro del Salón de la Fama, Bob Baffert.

Es su descendiente de perfil más alto hasta la fecha. Impuso un récord histórico en la Subasta de Primavera de Ejemplares de 2 años en Entrenamiento de Ocala Breeders' Sales al venderse por . Actualmente se encuentra en la Costa Oeste bajo la tutela del entrenador miembro del Salón de la Fama, Bob Baffert. Powerline: Otro potro de gran valor bajo el cuidado del entrenador Steve Asmussen. Es muy estimado en Kentucky tras registrar rápidos trabajos matutinos en Keeneland y Churchill Downs. Fue comprado el año pasado por John Oxley y West Point Thoroughbreds en la subasta de yearlings de Saratoga de Fasig-Tipton por 1.8 millones de dólares.

Otro potro de gran valor bajo el cuidado del entrenador Steve Asmussen. Es muy estimado en Kentucky tras registrar rápidos trabajos matutinos en Keeneland y Churchill Downs. Fue comprado el año pasado por John Oxley y West Point Thoroughbreds en la subasta de de Saratoga de Fasig-Tipton por 1.8 millones de dólares. House Boat Party: Una potranca de 2 años propiedad de Flying Dutchmen Breeding and Racing que finalizó tercera en la sexta carrera en Churchill Downs.

Información: Bloodhorse.com