El esperado estreno de Greenwell: La primera hija de Flightline en debutar ya mide fuerzas

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La expectativa crecía con los días y el momento finalmente llegó. Greenwell, la primera hija del fenomenal Flightline —uno de los caballos más dominantes de la última década en el hipismo estadounidense—, hizo su estreno oficial en las pistas este viernes 12 de junio.

La prueba disputada en distancia de 5 furlongs (1,000 metros) sobre la pista de arena, fue un Maiden Special Weight con una bolsa de $120,000. En el evento midieron fuerzas ocho potrancas de dos años, entre las cuales solo una registraba actuación previa: War Ready.

El desarrollo de la carrera

Propiedad del Greenwell Thoroughbreds, LLC y criada en Kentucky por Don M. Robinson & Allen Schubert, a Greenwell le correspondió el puesto de pista número 5. La pupila del entrenador Mark Casse contó con la conducción del jinete puertorriqueño José Ortiz.

Como es característico en este tipo de competencias para dosañeros, la exhibición de precocidad por parte de las corredoras fue notoria desde el salto inicial. Greenwell tuvo un buen arranque y logró posicionarse en la quinta casilla, manteniéndose a una cómoda distancia de apenas dos cuerpos de la punta.

Al comenzar el giro de la última curva, "El Mago" Ortiz la exigió para avanzar al segundo puesto e iniciar la persecución de Balloteer, que lideraba el lote tras registrar un parcial inicial de :22.43 para el primer cuarto de milla. Sin bajar el ritmo, Greenwell encaró la recta final; sin embargo, al ingresar al tiro derecho se cargó ligeramente hacia adentro, una maña de potra nueva que obligó a Ortiz a emplear la fusta con la mano izquierda para corregir su línea de carrera.

El desenlace y los dividendos

En los 100 metros finales, Balloteer ya tenía la carrera asegurada tras agenciar un sólido :45.06 para la media milla (800 metros), respaldada por una destacada conducción del panameño Luis Sáez. Con una ventaja oficial de dos cuerpos, la puntera logró sostenerse en la vanguardia, mientras que Greenwell finalizó en el segundo lugar tras una ajustada llegada sobre Midnight Still. El tiempo total para los 5 furlongs fue de :57.00.

Sin deslucir en lo absoluto y al tomar en cuenta las lógicas libertades de su primera actuación, Greenwell dejó una grata impresión en su estreno. En las taquillas, la ganadora Balloteer abonó dividendos de $12.04, $5.04 y $3.42 a Ganador, Placé y show. Por su parte, Greenwell devolvió $2.90 y $2.28, mientras que Midnight Still cerró el podio abonando $2.90 a show.