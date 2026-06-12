¡Imperdible! Estos son los datos de La Previa Internacional de Meridiano Hípico

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 13 de junio, el calendario hípico en Gulfstream Park estará llena de emoción con una programación de 11 competencias, correspondiente al Royal Palm Meet 2026.

La temporada de carreras en el óvalo de Hallandale Beach, cuenta con la participación de profesionales de diferentes nacionalidades, quienes lo dejan todo en cada compromiso, para buscar el éxito.

Pronósticos de élite con el equipo de Meridiano

Para orientar a los apostadores en esta exigente cartelera, el equipo de hipismo internacional de Meridiano, encabezado por los especialistas David García y Darwin Dumont, ofrece el análisis más preciso y los datos clave. Toda la información detallada está disponible en formato audiovisual para facilitar el estudio de cada competencia.

Juega y gana con confianza

Semana tras semana, Meridiano se consolida como la fuente de referencia para las carreras internacionales. Te invitamos a realizar tus apuestas en Meridiano Bet, la plataforma donde juegas y cobras de forma segura con los mejores incentivos del mercado.

No te pierdas ni un detalle de nuestros pronósticos y sigue nuestros canales oficiales en YouTube y Dailymotion.