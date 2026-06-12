Golden Tempo domina a los potros de 3 años dentro de la tabla que varia tras resultados sorpresivos

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Golden Tempo, tras el resultado convincente del pasado sábado en el Belmont Stakes (G1) conservó el puesto número 1 en la clasificación de los mejores caballos de 3 años de la Asociación Nacional de Carreras de Caballos Purasangre (NTRA), sin embargo, el resto de posición tuvo una variación significativa.

NTRA muestra los resultados tras la última semana

Commandment, subcampeón del Belmont Stakes (G1), pasó del sexto al séptimo puesto, desplazando a Renegade del segundo al tercero. Englishman ascendió del decimotercer al cuarto lugar tras su victoria en el Woody Stephens Stakes (G1). Further Ado, ganador del Matt Winn Stakes (G3) del domingo, subió del undécimo al sexto puesto.

Y Counting Stars fue la que más ascendió, del vigésimo octavo al décimo, tras su victoria en el Acorn Stakes (G1). A continuación, se muestra el Top10:

Caballo Edad/Sexo 2026 récord Puntos Previo 1. Golden Tempo 3-C 5: 3-0-2 290 1 2. Commandment 3-C 5: 3-1-0 214 6 3. Renegade 3-C 4: 2-1-1 205 2 4. Englishman 3-C 3: 2-1-0 202 13 5. Napoleon Solo 3-C 3: 1-0-0 186 3 6. Further Ado 3-C 4: 2-1-0 93 11 7. Stark Contrast 3-C 3:2-1-0 92 7 8. Crude Velocity 3-C 4: 3-1-0 78 5 9. Chief Wallabee 3-C 5: 1-1-1 77 4 10. Counting Stars 3-F 5: 2-1-1 37 28

NTRA: Muestra clasificación general

La clasificación de los mejores purasangres también experimentó cambios significativos. Book'em Danno pasó del puesto 26 al 6 tras su regreso a la senda de la victoria en el True North (G3). Deterministic ascendió del puesto 15 al 7 con su victoria en el Manhattan (G1), y Nitrogen subió del puesto 26 al 9 tras ganar el Ogden Phipps (G1). En la cima, Magnitude cayó al segundo lugar después de que Nysos ascendiera al número 1 con su victoria en la Met Mile (G1).