A continuación, se detallan las razones por las cuales Santa Anita suspendió su programa de carreras

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Este viernes en Santa Anita Park, estaban prevista la realización de nueve competencias. Sin embargo, solo se disputaron las cinco primeras. Las otras fueron suspendidas por el suministro eléctrico. Por lo que, la temporada del Hollywood Meet, culmina el lunes 15 de los corrientes.

Santa Anita añade un programa extra

El circuito de Santa Anita Park celebrará una carrera este lunes como día de recuperación del programa abreviado del jueves. De manera que la jornada de clausura de la temporada de invierno-primavera Hollywood Meet de Santa Anita Park, se extenderá un día más, ya que el lunes 15 de junio se añadirá al calendario de carreras.

Las cuatro carreras que se cancelaron el jueves por la tarde debido a problemas de suministro eléctrico se reprogramarán el viernes por la mañana, y se añadirán otras carreras al programa.

El lunes, la primera carrera comenzará a la 5 p. m. hora venezolana.