La Rinconada: Datos de Última Hora para el 14-06-2026

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Este domingo 14 de junio del 2026, se va a celebrar en el Hipódromo La Rinconada, la reunión hípica numero 25 del año en el marco de la fecha cinco del segundo meeting que tiene una programación 13 carreras, y cuenta con dos pruebas de grado y el inicio de la Triple Corona Nacional, con la edición 77 del Clásico José Antonio Páez (GI) para potros de tres años en 1.600 metros, y la selectiva en honor al Ejercito Bolivariano (GII) donde participan ejemplares maduros de cuatro y más años en 1.800 metros, en el tradicional Juego de las Mayoría del 5y6 Nacional.

La Rinconada: Los mejores datos de última hora para la reunión 24 del BloquedeArmas

Para este compromiso, el aficionado hípico contará con el respaldo técnico del equipo de expertos del Bloque de Armas, plataforma que garantiza el acceso a entrevistas exclusivas y reportes de última hora para asegurar el éxito en las apuestas.

Este domingo 14 de junio juega y gana con el 5y6 en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 3:55 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Gaceta Hípica: Datos gratis La Rinconada 5y6 Nacional

Cada carrera es una nueva posibilidad de ganar, y con MeridianoBet, la experiencia se eleva al máximo nivel. Aprovecha los datos recopilados por nuestro equipo, desde el rendimiento de los caballos hasta las condiciones de la pista, y convierte tus apuestas en decisiones informadas. Ya sea que apoyes a los grandes favoritos o confíes en los tajos, este domingo en La Rinconada promete momentos inolvidables. ¡Haz tu jugada ahora, sigue las carreras en vivo y descubre si la fortuna está de tu lado para alzarte con el millonario premio del 5y6!

Hipismo Meridiano - Fijos Buen dividendo

1: Macarena (5), Miss Morgan (8), Abusiva (6)

2: Base Armador (1) Bendito (6), Moro de Oro (3).

3: Piemontesa (5), Coffe Time (1), Victoria de Oro (7).

4: Zadkiel (8), Lightning Spirit (1), Neigh Sayer (3).

5: Star Of God (1),Uptown Leca (3), Bellsonhershoes (7).

6: Silk Eyes (7), King Julien (9), Gran Andrés (1).

7: Ekati King (4), Perfect La Combee (6), Magicshadow (1).

8: Astuto (1), Li Tre Fratelli (2), Gran Pepe (7).

9: Mister Will (7), Todo es Mío (9), Almendares (8).

10: Like a Star (2), Hayes Bay (5), Brown Sugar (8).

11: Gran Feronia (7), Muscle Maiden (11, Catira Mercedes (12).

12: Carora´s Dream (4), Inspectora (1), De Gala (3).

13: Banderas (12), Bunker (3), Pontevecchio (4)

Linea: Like a Star (2)

Dato: Li Tre Fratelli. (2)

Buen Dividendo: Todo es Mío (9).