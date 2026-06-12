Celtic Dawn con Javier Castellano se juega el invicto en emocionante Stakes este fin de semana

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Aqueduct programa once carreras este sábado en el mitin de Belmont at the Big A, en la cual la invicta Celtic Dawn con Javier Castellano, criada en Nueva York y propiedad de Blue Devil Racing Stable, encabeza al grupo en el Cupecoy's Joy Stakes de $150,000 de la New York Stallion Stakes Series, una carrera de velocidad de seis furlongs sobre césped para potrancas de tres años nacidas en New York.

Belmont at the Big A: Celtic Dawn se juega su invicto en una prueba de $150,000

Entrenado por Carlos Martin, el hijo de Honest Mischief viene una victoria en la pista principal el 14 de mayo. Celtic Dawn se mantuvo rezagado en tercer lugar de seis durante la media milla en 45.31 segundos, superando a un valiente D's a Rock en el último dieciseisavo y alejándose poco a poco para detener el cronómetro en 1:17.16.

La victoria de Celtic Dawn se produjo tras un parón de más de ocho meses, desde su debut victorioso en una carrera de velocidad de 5 1/2 furlongs en agosto en el hipódromo de Saratoga. Posteriormente, fue operada con éxito de una fractura en la cuartilla de la pata delantera izquierda en el cercano Hospital Equino Rood and Riddle.

Encantar, con Dylan Davis, entrenado por David Donk, el hijo de Solomini llega con una victoria done derrotó a Soaring Spirit por una cabeza en un tiempo final de 1:44.94.

Completando la lista están Carmen Amalia, Miss Jane Hathaway, Dancingwithdestiny, Galileans Girl y Clap Back. La carrera Cupecoy's Joy Stakes está programada como la séptima carrera del programa de 11 carreras del sábado.