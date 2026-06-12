Laurel Park aumenta los premios para la cartelera del De Francis Memorial Dash Day

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El Maryland Jockey Club (TMJC) y la Maryland Thoroughbred Horsemen's Association anunciaron un aumento de 25,000 dólares en los premios para cuatro carreras de stakes que se celebrarán en hipódromo de Laurel Park el 27 de junio.

La carrera central ahora tendrá $175,000 en premios

La carrera Frank J. De Francis Memorial DashStakes, para caballos de 3 años en adelante con una distancia de seis furlongs, ahora tiene un premio de 175.000 dólares, mientras que las carreras Deputed Testamony Stakes, Alma North Stakes y Japan Racing Association Turf Cup ofrecen cada un 125,000 dólares en premios.

La De Francis Dash Stakes, que se corre desde 1990, es el evento veraniego emblemático de Laurel Park hasta la fecha.

El Deputed Testamony, que lleva el nombre del último caballo criado en Maryland en ganar el Preakness Stakes (G1), es una carrera para caballos de 3 años en adelante con una distancia de 1 1/8 millas.

El Alma North Stakes, una carrera para potrancas y yeguas de 6 ½ furlongs, lleva el nombre de la campeona de tres años nacida en Maryland y Caballo del Año en 1971. Alma North también fue nombrada campeona de potrancas mayores nacidas en Maryland en 1972. Ganó 23 de sus 78 carreras, acumulando $513,597 en premios entre 1970 y 1974. Entre sus victorias destaca un triunfo de Grado 1 en el Matchmaker en 1973.

La Japan Racing Association Turf Cup, que se disputa sobre una distancia de 1 1/8 millas en pista de césped, pone de relieve la estrecha relación entre TMJC y la Asociación Japonesa de Carreras de Caballos (JRA).

El plazo de inscripción para las cuatro carreras de apuestas finaliza el sábado 13 de junio.